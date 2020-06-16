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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:37
1000 к концу недели - быть или не быть? that is the question
вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных
в общем единственных эффективный путь - это повальное ношение масок в любом помещении или ограниченном пространстве, так коэффициент передачи падает ниже 1 и эпидемия идет на спад
но нашим людям этого понять не дано, а правительство не способно инфорсить. поэтому после 1000 заболевших в день следующая веха - 50 умерших в день. думаю, дойдем к ней к середине июля. к сожалению
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:37
Uppi написав:
Специалист с дипломом знает
...
3- чихорда
сморю, сплошь профессоры тут собрались....
"Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
- Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?" (с) самизнаетекто
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juristkostya
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:40
Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.а как они выбрыкивались...не хуже наших форумных кретинов. орали. полицию даже звали.Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.Да и целом в стране вижу .что созрел большой конфликт, очевидно что потасовок не избежать.Посмотрим научила ли история ошибок овоща. трампа.Посмотрим. будет ли зе уговаривать мирных поджигателей.помнится Китай в этом плане не дал слабинку - рас уярили демонстрантов и порядок.Вильнобыдело пора ставить в стойло, страна превратилась в шлак.Только жёскими мерами можно исправить, по иному уже никак.И если зе это не сделает. то поедет он в Ростов к предшественнику...
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Кучинелли
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:49
в Ростов он поедет однозначно, но по намного более весомым причинам.
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juristkostya
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:03
Proofy написав:
Американские молекулярные биологи выяснили, что опасная мутация SARS-CoV-2 заражает человека вирусом от 2,5 до 8 раз быстрее. Она характерна более чем для половины изученных штаммов вируса. Новый изолят SARS-CoV-2 несет точечную мутацию в белке D614G и уже быстро превзошел другие по распространенности.
Я думаю это хорошая новость, так как сокращается инкубационный период, а значит симптомы будут проявляться быстрее.
Кучинелли написав:
Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.
Вильнолюди не понимают, что они могут и не носить маску, и в десна лупиться с друг другом при встрече, но бизнес в случае постановы об ужесточении работать не сможет. Контролировать пересичных сложнее чем контролировать магазины, которые просто могут закрыть, маршрутки, метро...
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st512
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:18
adeges написав:
1000 к концу недели - быть или не быть? that is the question
вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных
Какой шок? Об этом пишут давно и постоянно.
Правда, иногда вылезают какие-то "британские ученые" со следами РНК вируса на всех окружающих предметах. Надо же им как-то отрабатывать гранты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:21
adeges написав:
вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных
поменяйте ваши источники информации
Мои с марта писали о воздушно-капельному пути как о доминирующем.
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juristkostya
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:21
а как так вышло, что у де*** ношение маски стало равным лоховству, а вот кто без маски тот крутой?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:35
st512 написав:
Вильнолюди не понимают, что они могут и не носить маску, и в десна лупиться с друг другом при встрече, но бизнес в случае постановы об ужесточении работать не сможет. Контролировать пересичных сложнее чем контролировать магазины, которые просто могут закрыть, маршрутки, метро...
Вильнолюди не понимают, что на начальном этапе сдерживать эпидемию относительно легко, но когда счёт пойдёт на тысячи в день, то тут уже затолкать эпидемию под плинтус будет крайне тяжело. Пример Бразилии в помощь. Уже вчера умерло 1338 кашляющих за сутки, Индия умерло за сутки больше 2000.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:46
adeges написав:
вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных
если бы от дышащих так просто заболевали, то уже все лежали бы. Ну а грязные руки после соплей или чиха - это к бабке не ходи. Знакомый боится брать фасованный товар, когда супермаркеты сами фасуют, так как грязные руки и все такое.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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ЛОБ
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