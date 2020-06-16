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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:56
Proofy написав:
если бы от дышащих так просто заболевали, то уже все лежали бы.
От них тоже заражаются, все дело в количестве вирусных частиц.
Proofy написав:
Знакомый боится брать фасованный товар, когда супермаркеты сами фасуют, так как грязные руки и все такое.
параноики вроде меня еще и моют большую часть товаров после магазина.
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st512
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:37
Украина продлит адаптивный карантин до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:23
Кучинелли написав:
Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.а как они выбрыкивались...не хуже наших форумных кретинов. орали. полицию даже звали.Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.Да и целом в стране вижу .что созрел большой конфликт, очевидно что потасовок не избежать.Посмотрим научила ли история ошибок овоща. трампа.Посмотрим. будет ли зе уговаривать мирных поджигателей.помнится Китай в этом плане не дал слабинку - рас уярили демонстрантов и порядок.Вильнобыдело пора ставить в стойло, страна превратилась в шлак.Только жёскими мерами можно исправить, по иному уже никак.И если зе это не сделает. то поедет он в Ростов к предшественнику...
Нет не так, нет маски мобильная гильотина и крематорий . Слабо обязать магазины выдавать маски ? Были на днях в Одессе плевали отдыхающие на маски и все остальное . Побольше штрафов и санкций , потрогал себя за лицо 10000 штраф , опять отрубить руку .
Д у р а ч е к продлил карантин до 31-07 . Выделят деньги на борьбу и айда заботится о народе . А маски в магазине раздавать это же так дорого .
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Uppi
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