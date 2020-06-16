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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1405140614071408

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 235
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Proofy написав:если бы от дышащих так просто заболевали, то уже все лежали бы.

От них тоже заражаются, все дело в количестве вирусных частиц.

  Proofy написав:Знакомый боится брать фасованный товар, когда супермаркеты сами фасуют, так как грязные руки и все такое.

параноики вроде меня еще и моют большую часть товаров после магазина.
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украина продлит адаптивный карантин до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:23

  Кучинелли написав:Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.а как они выбрыкивались...не хуже наших форумных кретинов. орали. полицию даже звали.Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.Да и целом в стране вижу .что созрел большой конфликт, очевидно что потасовок не избежать.Посмотрим научила ли история ошибок овоща. трампа.Посмотрим. будет ли зе уговаривать мирных поджигателей.помнится Китай в этом плане не дал слабинку - рас уярили демонстрантов и порядок.Вильнобыдело пора ставить в стойло, страна превратилась в шлак.Только жёскими мерами можно исправить, по иному уже никак.И если зе это не сделает. то поедет он в Ростов к предшественнику...

Нет не так, нет маски мобильная гильотина и крематорий . Слабо обязать магазины выдавать маски ? Были на днях в Одессе плевали отдыхающие на маски и все остальное . Побольше штрафов и санкций , потрогал себя за лицо 10000 штраф , опять отрубить руку .
Д у р а ч е к продлил карантин до 31-07 . Выделят деньги на борьбу и айда заботится о народе . А маски в магазине раздавать это же так дорого .
Uppi
 
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ЛОБ

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