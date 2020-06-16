Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1405140614071408 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 235 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 235 Додано: Сер 17 чер, 2020 13:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире Proofy написав: если бы от дышащих так просто заболевали, то уже все лежали бы. если бы от дышащих так просто заболевали, то уже все лежали бы.

От них тоже заражаются, все дело в количестве вирусных частиц.



Proofy написав: Знакомый боится брать фасованный товар, когда супермаркеты сами фасуют, так как грязные руки и все такое. Знакомый боится брать фасованный товар, когда супермаркеты сами фасуют, так как грязные руки и все такое.

параноики вроде меня еще и моют большую часть товаров после магазина. От них тоже заражаются, все дело в количестве вирусных частиц.параноики вроде меня еще и моют большую часть товаров после магазина. st512 Повідомлень: 817 З нами з: 09.07.13 Подякував: 85 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 14:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Украина продлит адаптивный карантин до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17278 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4252 раз. Подякували: 6839 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 15:23 Кучинелли написав: Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.а как они выбрыкивались...не хуже наших форумных кретинов. орали. полицию даже звали.Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.Да и целом в стране вижу .что созрел большой конфликт, очевидно что потасовок не избежать.Посмотрим научила ли история ошибок овоща. трампа.Посмотрим. будет ли зе уговаривать мирных поджигателей.помнится Китай в этом плане не дал слабинку - рас уярили демонстрантов и порядок.Вильнобыдело пора ставить в стойло, страна превратилась в шлак.Только жёскими мерами можно исправить, по иному уже никак.И если зе это не сделает. то поедет он в Ростов к предшественнику... Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.а как они выбрыкивались...не хуже наших форумных кретинов. орали. полицию даже звали.Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.Да и целом в стране вижу .что созрел большой конфликт, очевидно что потасовок не избежать.Посмотрим научила ли история ошибок овоща. трампа.Посмотрим. будет ли зе уговаривать мирных поджигателей.помнится Китай в этом плане не дал слабинку - рас уярили демонстрантов и порядок.Вильнобыдело пора ставить в стойло, страна превратилась в шлак.Только жёскими мерами можно исправить, по иному уже никак.И если зе это не сделает. то поедет он в Ростов к предшественнику...

Нет не так, нет маски мобильная гильотина и крематорий . Слабо обязать магазины выдавать маски ? Были на днях в Одессе плевали отдыхающие на маски и все остальное . Побольше штрафов и санкций , потрогал себя за лицо 10000 штраф , опять отрубить руку .

Д у р а ч е к продлил карантин до 31-07 . Выделят деньги на борьбу и айда заботится о народе . А маски в магазине раздавать это же так дорого . Нет не так, нет маски мобильная гильотина и крематорий . Слабо обязать магазины выдавать маски ? Были на днях в Одессе плевали отдыхающие на маски и все остальное . Побольше штрафов и санкций , потрогал себя за лицо 10000 штраф , опять отрубить руку .Д у р а ч е к продлил карантин до 31-07 . Выделят деньги на борьбу и айда заботится о народе . А маски в магазине раздавать это же так дорого . Uppi Повідомлень: 60 З нами з: 22.04.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1405140614071408 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 700 , 701 , 702

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7015 1576863

ЛОБ Сер 17 чер, 2020 14:58