Кучинелли написав:Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.а как они выбрыкивались...не хуже наших форумных кретинов. орали. полицию даже звали.Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.Да и целом в стране вижу .что созрел большой конфликт, очевидно что потасовок не избежать.Посмотрим научила ли история ошибок овоща. трампа.Посмотрим. будет ли зе уговаривать мирных поджигателей.помнится Китай в этом плане не дал слабинку - рас уярили демонстрантов и порядок.Вильнобыдело пора ставить в стойло, страна превратилась в шлак.Только жёскими мерами можно исправить, по иному уже никак.И если зе это не сделает. то поедет он в Ростов к предшественнику...
Нет не так, нет маски мобильная гильотина и крематорий . Слабо обязать магазины выдавать маски ? Были на днях в Одессе плевали отдыхающие на маски и все остальное . Побольше штрафов и санкций , потрогал себя за лицо 10000 штраф , опять отрубить руку . Д у р а ч е к продлил карантин до 31-07 . Выделят деньги на борьбу и айда заботится о народе . А маски в магазине раздавать это же так дорого .
Кучинелли написав:Вильнобыдело пора ставить в стойло,...
вот как раз всех этим карантином и поставили в стойло и намордники всем одели и показали место в парках не гулять за границей не отдыхать в кафе бары рестораны кино и фитнес центры( бассейны) не ходить ! только дом работа , работа дом нефиг шастать . Посмотрите сколько людей в Украине уже сейчас умирают от почечной недостаточности около 2000 людей на сегодня , но я не вижу ажиотажа с покупкой аппаратов "искусственной почки ", сколько людей умирает в ДТП больше 3000 в год , но что то движение автотранспорта не запретили , как и скорость в городе не уменьшили до 20 км\час . от Ковид на сегодня умерло меньше 1000 чел за ТРИ месяца
Кучинелли написав:Вильнобыдело пора ставить в стойло,...
вот как раз всех этим карантином и поставили в стойло и намордники всем одели и показали место в парках не гулять за границей не отдыхать в кафе бары рестораны кино и фитнес центры( бассейны) не ходить ! только дом работа , работа дом нефиг шастать . Посмотрите сколько людей в Украине уже сейчас умирают от почечной недостаточности около 2000 людей на сегодня , но я не вижу ажиотажа с покупкой аппаратов "искусственной почки ", сколько людей умирает в ДТП больше 3000 в год , но что то движение автотранспорта не запретили , как и скорость в городе не уменьшили до 20 км\час . от Ковид на сегодня умерло меньше 1000 чел за ТРИ месяца
невже настільки значна проблема не попасти якийсь час в кафе чи ресторан? так хочеться там бухнути? проблема надіти маску коли в магазин заходите? на вулицю ж не забороняють виходити, в парки зараз пускають, тільки вільнолюд булки засильно розслабив. і коли в магазині питають чому маска шнобель не прикриває (соплі то всеодно в цьому випадку при диханні розлітаються у всі боки), навіть більше, чихають, не прикриваючись, просто відвернувшись в інший бік (продаван, бачив на власні очі) то всі посміхаються як дурники і на всі зауваження (в т.ч. що і магазин за порушення покарають чи взагалі на карантин закрити можуть, і будуть тоді чупа-чупс смоктати вдома без зарплати) відповідають що їм пох. ну от вільнолюд тепер довийо..я до продовження карантину. а там і 2а серія цілком можлива.
st512 написав:Вильнолюди не понимают, что они могут и не носить маску, и в десна лупиться с друг другом при встрече, но бизнес в случае постановы об ужесточении работать не сможет. Контролировать пересичных сложнее чем контролировать магазины, которые просто могут закрыть, маршрутки, метро...
Вильнолюди не понимают, что на начальном этапе сдерживать эпидемию относительно легко, но когда счёт пойдёт на тысячи в день, то тут уже затолкать эпидемию под плинтус будет крайне тяжело. Пример Бразилии в помощь. Уже вчера умерло 1338 кашляющих за сутки, Индия умерло за сутки больше 2000.
когда покупал индийские товары ? - Не думал как они производятся и сколько людей умирает при производстве ?
Востаннє редагувалось moldashavanin в Сер 17 чер, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных
Основной путь заражения - это близкий контакт. Это когда будешь весь вечер сидеть рядом с больным, а он будет на тебя в это время кашлять. Ну, не заражаются люди, ни в супермаркетах, ни в парках. Если мимо пройдёт коронавирусный больной, и 1 раз на вас кашлянёт, большая вероятность что вы не заразитесь. В маршрутках только не садитесь рядом с такими.
Кучинелли написав:Наблюдал сегодня как в одном из супермаркетов вернули строгое отношение к маскам.Меня просто пёрло от того. что вильнобыдело типа Сафроновых не могло купить товар. т к кассир посылала их нах или к охране из за отсутствия масок.
Вот, благодаря таким как вы, у нас в Украине полное беззаконие. Пока вы, охрана супермаркета и кассиры будут срать на законы Украины, так и будем жить в дерьме. ГК Украины, статья 633 3. Предприниматель не имеет права предоставлять преимущества одному потребителю перед другим ... (например, тем кто в маске, перед теми, кто без маски) 4. Предприниматель не имеет права отказаться от заключения публичного договора ...
Кучинелли написав:Интересно. полиция им вместо помощи может 17 тыщ штрафа влупила бы.Пора давно перестать с ними панькаться. мордой в асфальт и в наручники...именно только тех кто нарушает.
Полиции у нас нет. Есть бандиты, которые то и дело насилуют женщин-свидетелей в полицейских участках, отстреливают детей на детских площадках. Так что, мордой в асфальт по беспределу - это они могут. Они же думают, что бессмертные. А потом читаем статьи вроде этой "В лесу нашли мертвого полицейского с пакетом на голове" https://vesti.ua/strana/338874-v-lesu-p ... -na-holove
Специалист с дипломом знает разницу между вспышкой и эпидемией ?
Признаки фейко-д е м и и, фейко-э п и д е м и и . 1- повышенное внимание СМИ 2- флешьмобы , хлопание в ладоши , бигбоарды с "ДЯКУЮ" 3- чихорда со статистическими данными 4- отсутствие четких определений порога количества заболевших 5- возникновение термина "зараженный" 6- болеют знаменитости , но не умирают 7- запреты на поддавание сомнению что это такое 8- все ждут вакцины и уже приготовились тратить бюджетные деньги 9- постоянный вброс каких то цифр о зараженных 10- перекапывание дорог к карантинным городам и показ этого по телевизору 11- самолеты летают между странами , нет запрета 12- заробитчане приезжают в страну без необходимого карантина 13- удаление с Ю ТУБА роликов специалистов 14- истерия по Ю ТУБУ мы все умрем носите маски и сидите дома а я медсетра работаю за еду приехала с родины в другую страну и только клятва гиппократа держит меня на рабочем месте 15- обещание 2-й 3-й волны если не будете нас слушаться
Критерии описаны и очень что то напоминают .
Крики в стиле - После карантина вируса не будет ! Куда он должен исчезнуть ?