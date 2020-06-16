Мне вот интересно сколько умирает за день/год ? Делитесь.
А так согласен с фриз что писали про супер иммунитеты индусов. Бцж индусам не кололи интересно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мне вот интересно сколько умирает за день/год ? Делитесь.
А так согласен с фриз что писали про супер иммунитеты индусов. Бцж индусам не кололи интересно?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:51
Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто
Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:57
верить в коммуностатистику тоже можно слабо ... китайцы явно занижают
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