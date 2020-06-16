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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1406140714081409

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 236
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:когда покупал индийские товары ? - Не думал как они производятся и сколько людей умирает при производстве ?

Мне вот интересно сколько умирает за день/год ? Делитесь.
А так согласен с фриз что писали про супер иммунитеты индусов. Бцж индусам не кололи интересно?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:51

  freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.

Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто

Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:57

  freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.


верить в коммуностатистику тоже можно слабо ... китайцы явно занижают
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