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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:06
moldashavanin написав:
когда покупал индийские товары ? - Не думал как они производятся и сколько людей умирает при производстве ?
Мне вот интересно сколько умирает за день/год ? Делитесь.
А так согласен с фриз что писали про супер иммунитеты индусов. Бцж индусам не кололи интересно?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:51
freeze написав:
Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.
Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто
Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:57
freeze написав:
Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.
верить в коммуностатистику тоже можно слабо ... китайцы явно занижают
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:17
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.
Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто
Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид
Я так понимаю ты только сейчас с Индии вернулся; раз такая осведомлённость
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:00
freeze написав:
.....
То есть вы вспышки не боитесь, а слово эпидемия внушает вам ужас, вы ПТУ заканчивали ?
Судя по количеству ошибок в тексте, вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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