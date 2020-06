Додано: Сер 17 чер, 2020 21:51

safonovstanislav написав: adeges написав: вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных

Основной путь заражения - это близкий контакт. Это когда будешь весь вечер сидеть рядом с больным, а он будет на тебя в это время кашлять. Ну, не заражаются люди, ни в супермаркетах, ни в парках. Если мимо пройдёт коронавирусный больной, и 1 раз на вас кашлянёт, большая вероятность что вы не заразитесь. В маршрутках только не садитесь рядом с такими.

Описаний принаймні один випадок зараження на свіжому повітрі від "пересічних" перехожих (в континентальному Китаї, наскільки пригадую).

В приміщенні достатньо секунд для зараження. Випадки у Webasto, наприклад.

Описаний принаймні один випадок зараження на свіжому повітрі від "пересічних" перехожих (в континентальному Китаї, наскільки пригадую).

В приміщенні достатньо секунд для зараження. Випадки у Webasto, наприклад.

Частки виділяються також при розмові і простому диханні (при диханні їх менше, але розмір їх значно менший - залишаються довше в повітрі і т.і.)

