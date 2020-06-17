ПОСТ в защиту пиара Зеленского на карантине и супруге...



Злые языки утверждают, что Елены НЕТ в списках пациентов НИ ОДНОЙ больницы Киева, определенной МОЗом как базовая для лечения вируса... включая Феофанию.



Так же злые языки утверждают, что нет никаких шансов не заразить кого либо еще если ситуация такова, что вас госпитализировали с пневмонией...



Я считаю, что все тексты о том, что З-Еленский просто пиарится и готовит нас к изоляции по причине проигранных (до начала) местных выборов - досужие разговорчики!



Поскольку на нычку в туалете товарищи на Банковой почитывают меня - они скоро точно выложат нам хотя б несколько фото из палаты первый леди и утрут всем нос!



А журналисты потом проведут расследование и порадуют нас правдой.