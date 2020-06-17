freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.
Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто
Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид
freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.
верить в коммуностатистику тоже можно слабо ... китайцы явно занижают
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freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.
Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто
Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид
Я так понимаю ты только сейчас с Индии вернулся; раз такая осведомлённость
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
adeges написав:вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных
Основной путь заражения - это близкий контакт. Это когда будешь весь вечер сидеть рядом с больным, а он будет на тебя в это время кашлять. Ну, не заражаются люди, ни в супермаркетах, ни в парках. Если мимо пройдёт коронавирусный больной, и 1 раз на вас кашлянёт, большая вероятность что вы не заразитесь. В маршрутках только не садитесь рядом с такими.
Описаний принаймні один випадок зараження на свіжому повітрі від "пересічних" перехожих (в континентальному Китаї, наскільки пригадую). В приміщенні достатньо секунд для зараження. Випадки у Webasto, наприклад. Частки виділяються також при розмові і простому диханні (при диханні їх менше, але розмір їх значно менший - залишаються довше в повітрі і т.і.)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell