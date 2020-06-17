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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1407140814091410>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 236
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:когда покупал индийские товары ? - Не думал как они производятся и сколько людей умирает при производстве ?

Мне вот интересно сколько умирает за день/год ? Делитесь.
А так согласен с фриз что писали про супер иммунитеты индусов. Бцж индусам не кололи интересно?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:51

  freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.

Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто

Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:57

  freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.


верить в коммуностатистику тоже можно слабо ... китайцы явно занижают
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:17

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Пару месяцев назад тут живо обсуждалась тема почему индийцы не болеют ковидом, пришли к выводу, что привыкли жить в антисанитарии, поэтому иммунитет натренированный, а тут глянь уже по 2000 отходят на тот свет в сутки, у меня прямо живой интерес к ним, до какой цифры дотянут, в отличие от дисциплинированных китайских товарищей.

Они только сейчас начали принимать участие в глобальном флешмобе и "находить" ковид в телах погибших от пули, или под колёсами авто

Прото сейчас во всем мире "модно" писать причину смерти - ковид :)

Я так понимаю ты только сейчас с Индии вернулся; раз такая осведомлённость :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:00

  freeze написав:.....
То есть вы вспышки не боитесь, а слово эпидемия внушает вам ужас, вы ПТУ заканчивали ? :lol:

Судя по количеству ошибок в тексте, вряд ли. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:08

Експертна думка про світову економіку після Covid-19

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/ ... E1qsDAmgsM
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Що там, карантин до 31 липня?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:50

ПОСТ в защиту пиара Зеленского на карантине и супруге...

Злые языки утверждают, что Елены НЕТ в списках пациентов НИ ОДНОЙ больницы Киева, определенной МОЗом как базовая для лечения вируса... включая Феофанию.

Так же злые языки утверждают, что нет никаких шансов не заразить кого либо еще если ситуация такова, что вас госпитализировали с пневмонией...

Я считаю, что все тексты о том, что З-Еленский просто пиарится и готовит нас к изоляции по причине проигранных (до начала) местных выборов - досужие разговорчики!

Поскольку на нычку в туалете товарищи на Банковой почитывают меня - они скоро точно выложат нам хотя б несколько фото из палаты первый леди и утрут всем нос!

А журналисты потом проведут расследование и порадуют нас правдой.

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/586397908946584
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:51

  safonovstanislav написав:
  adeges написав:вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных

Основной путь заражения - это близкий контакт. Это когда будешь весь вечер сидеть рядом с больным, а он будет на тебя в это время кашлять. Ну, не заражаются люди, ни в супермаркетах, ни в парках. Если мимо пройдёт коронавирусный больной, и 1 раз на вас кашлянёт, большая вероятность что вы не заразитесь. В маршрутках только не садитесь рядом с такими.

Описаний принаймні один випадок зараження на свіжому повітрі від "пересічних" перехожих (в континентальному Китаї, наскільки пригадую).
В приміщенні достатньо секунд для зараження. Випадки у Webasto, наприклад.
Частки виділяються також при розмові і простому диханні (при диханні їх менше, але розмір їх значно менший - залишаються довше в повітрі і т.і.)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:47

Летальность от ковид
Как Вам такие данные, на основе тестов на антителеа?

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
montagvide
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