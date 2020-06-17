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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1407140814091410

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 236
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А пока вы тут пишете закрылся большой супермаркет (еда) в моем городе в людном месте и еще в таком же людном месте большой магазин с электроинструментом с офигенным выбором и рядом такой же большой и классный магазин детских игрушек... А это на всякий случай наверное как минимум 4 продавца и как минимум еще трое людей из администрации ну там закупщики, бухгалтер, ну и так далее
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:54

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
Факты о КОвид
    Согласно последним иммунологическим и серологическим исследованиям, общая летальность Covid-19 (IFR) составляет около 0,1% и, таким образом, находится в диапазоне сильного сезонного гриппа (гриппа).
    В таких странах, как США, Великобритания, а также Швеция (без ограничений) общая смертность с начала года находится в диапазоне сильного сезона гриппа; в таких странах, как Германия, Австрия и Швейцария, общая смертность находится в пределах умеренного сезона гриппа.
Д
    аже в глобальных «горячих точках» риск смерти для населения в целом школьного и трудоспособного возраста обычно находится в диапазоне ежедневной поездки на автомобиле на работу . Первоначально риск был завышен, потому что многие люди с симптомами легкой степени или отсутствовали.
    До 80% всех людей с положительными результатами теста остаются без симптомов . Даже у 70-79 лет около 60% остаются без симптомов. Более 95% всех людей развиваются при наиболее умеренных симптомах .
    До 60% всех людей уже могут иметь определенный клеточный фоновый иммунитет к Covid19 из-за контакта с предыдущими коронавирусами (то есть вирусами простуды).
    Средний или средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только около 4% умерших не имели серьезных предпосылок. Таким образом, возраст и характеристика риска смерти в основном соответствуют нормальной смертности .
    Во многих странах до двух третей всех дополнительных смертей произошло в домах престарелых , которые не пользуются общей блокировкой. Более того, во многих случаях неясно , действительно ли эти люди умерли от Covid19 или от недель экстремального стресса и изоляции .
Д
    о 30% всех дополнительных смертей могли быть вызваны не Covid19 , а последствиями блокировки, паники и страха . Например, лечение сердечных приступов и инсультов сократилось на 60%, потому что многие пациенты больше не осмеливались идти в больницу.
    Даже в так называемых «смертельных случаях Covid19» часто неясно , умерли ли они от или с коронавирусом (то есть от основных заболеваний) или их считали «предполагаемыми случаями» и вообще не тестировали. Однако официальные данные обычно не отражают это различие.
    Многие сообщения средств массовой информации о молодых и здоровых людях, умирающих от Covid19, оказались ложными: многие из этих молодых людей либо не умерли от Covid19, они уже были серьезно больны (например, от невыявленного лейкоза), либо на самом деле 109, а не 9 лет Заявленное увеличение числа случаев болезни Кавасаки у детей также оказалось ложным .
    Сильный рост региональной смертности может произойти, если в результате инфекции или паники произойдет сбой в уходе за престарелыми и больными , или если появятся дополнительные факторы риска, такие как сильное загрязнение воздуха . Сомнительные правила обращения с умершими иногда приводили к дополнительным узким местам в службах похорон или кремации.
    В таких странах, как Италия и Испания, а также, в некоторой степени, в Великобритании и США, больничные перегрузки из-за сильных волн гриппа не являются чем-то необычным . Более того, в этом году до 15% работников здравоохранения были помещены в карантин , даже если у них не было симптомов.
    Часто показанные экспоненциальные кривые «случаев короны» вводят в заблуждение , поскольку число тестов также увеличилось экспоненциально. В большинстве стран отношение положительных тестов к общим тестам (то есть положительный показатель) оставалось постоянным на уровне от 5 до 25% или увеличивалось незначительно. Во многих странах пик распространения был достигнут задолго до блокировки .
    В странах без комендантского часа и запретов на контакты, таких как Япония , Южная Корея , Беларусь или Швеция , не наблюдалось более негативного развития событий, чем в других странах. ВОЗ даже высоко оценила Швецию, и теперь она пользуется более высоким иммунитетом по сравнению со странами, находящимися в изоляции.
    Страх перед нехваткой вентиляторов был неоправданным . По мнению специалистов по легким, инвазивная вентиляция (интубация) пациентов Covid19, которая частично осуществляется из-за боязни распространения вируса, на самом деле часто контрпродуктивна и повреждает легкие.
    Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что нет никаких доказательств того, что вирус распространяется через аэрозоли (например, крошечные частицы, плавающие в воздухе) или через инфекции мазка (например, на дверных ручках или смартфонах). Основными способами передачи являются прямой контакт и образование капель при кашле или чихании.
    Также нет научных доказательств эффективности лицевых масок у здоровых или бессимптомных людей. Напротив, эксперты предупреждают, что такие маски мешают нормальному дыханию и могут стать «носителями микробов» . Ведущие врачи назвали их «шумиха в СМИ» и «смешной» .
    Во время пика Covid19 многие клиники в Европе и США оставались сильно неиспользованными или почти пустыми, и в некоторых случаях их приходилось отправлять домой . Миллионы операций и методов лечения были отменены , в том числе многие обследования на рак и трансплантации органов.
    Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в больницах, иногда даже с помощью манипулятивных изображений и видео. В целом, непрофессиональные сообщения многих СМИ усилили страх и панику среди населения.
montagvide
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

отличный сайт - без адреса и телефона.
а столь интеллектуальную статью написал некий Камю, Альберт, притом еще в 1947 году

а скажите, как вам удалось выйти на столь вызывающий доверие источник. ведь явно не гугл серч. кросс-линк с надежного и достоверного российского ресурса? дайте ваш первоисточник
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adeges
 
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