Додано: Сер 17 чер, 2020 23:22

Высший институт здоровья опубликовал расширенный доклад с анализом смертей пациентов с коронавирусом. Были проанализированы истории болезни 32.938 человек (из 34.448 скончавшихся к настоящему моменту). Средний возраст умерших – 80 лет. 41,6% - женщины, соответственно 58,4% - мужчины. Умерших в возрасте до 50 лет было всего 366 человек, то есть 1,1% от всех жертв. 83 человека скончались в возрасте младше сорока лет, из них у 62 человек были серьезные хронические заболевания.Половина смертей пришлась на Ломбардию - 49,6%. На втором месте Эмилия-Романия (12,7%). Доля остальных регионов не превышала 10%. Из южных регионов только Кампания дала результат более 1%.Наиболее распространенными симптомами у умерших людей были повышенная температура и одышка, на втором месте кашель и понос. Ранее существовавшие патологии у умерших пациентов: артериальная гипертензия - 67%, сахарный диабет второго типа - 30,3%, ишемическая болезнь сердца - 27,8%, мерцательная аритмия - 22%, сердечная недостаточность - 15,7%. В среднем, у умерших пациентов уже было три предыдущих патологии, в то время как только у 144 пострадавших не было патологий.Еще один показатель, изученный Высшим институтом здоровья, - это число дней между заражением и смертью. Среднее время между появлением симптомов и смертью составило 11 дней. С момента госпитализации до смерти проходило в среднем шесть дней. У тех, кто был госпитализирован в реанимацию, до момента смерти проходило в среднем 11 дней.