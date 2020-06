Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 236 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 236 Додано: Сер 17 чер, 2020 22:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире А пока вы тут пишете закрылся большой супермаркет (еда) в моем городе в людном месте и еще в таком же людном месте большой магазин с электроинструментом с офигенным выбором и рядом такой же большой и классный магазин детских игрушек... А это на всякий случай наверное как минимум 4 продавца и как минимум еще трое людей из администрации ну там закупщики, бухгалтер, ну и так далее yama

Факты о КОвид

Согласно последним иммунологическим и серологическим исследованиям, общая летальность Covid-19 (IFR) составляет около 0,1% и, таким образом, находится в диапазоне сильного сезонного гриппа (гриппа). В таких странах, как США, Великобритания, а также Швеция (без ограничений) общая смертность с начала года находится в диапазоне сильного сезона гриппа; в таких странах, как Германия, Австрия и Швейцария, общая смертность находится в пределах умеренного сезона гриппа. Д аже в глобальных «горячих точках» риск смерти для населения в целом школьного и трудоспособного возраста обычно находится в диапазоне ежедневной поездки на автомобиле на работу . Первоначально риск был завышен, потому что многие люди с симптомами легкой степени или отсутствовали. До 80% всех людей с положительными результатами теста остаются без симптомов . Даже у 70-79 лет около 60% остаются без симптомов. Более 95% всех людей развиваются при наиболее умеренных симптомах . До 60% всех людей уже могут иметь определенный клеточный фоновый иммунитет к Covid19 из-за контакта с предыдущими коронавирусами (то есть вирусами простуды). Средний или средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только около 4% умерших не имели серьезных предпосылок. Таким образом, возраст и характеристика риска смерти в основном соответствуют нормальной смертности . Во многих странах до двух третей всех дополнительных смертей произошло в домах престарелых , которые не пользуются общей блокировкой. Более того, во многих случаях неясно , действительно ли эти люди умерли от Covid19 или от недель экстремального стресса и изоляции . Д о 30% всех дополнительных смертей могли быть вызваны не Covid19 , а последствиями блокировки, паники и страха . Например, лечение сердечных приступов и инсультов сократилось на 60%, потому что многие пациенты больше не осмеливались идти в больницу. Даже в так называемых «смертельных случаях Covid19» часто неясно , умерли ли они от или с коронавирусом (то есть от основных заболеваний) или их считали «предполагаемыми случаями» и вообще не тестировали. Однако официальные данные обычно не отражают это различие. Многие сообщения средств массовой информации о молодых и здоровых людях, умирающих от Covid19, оказались ложными: многие из этих молодых людей либо не умерли от Covid19, они уже были серьезно больны (например, от невыявленного лейкоза), либо на самом деле 109, а не 9 лет Заявленное увеличение числа случаев болезни Кавасаки у детей также оказалось ложным . Сильный рост региональной смертности может произойти, если в результате инфекции или паники произойдет сбой в уходе за престарелыми и больными , или если появятся дополнительные факторы риска, такие как сильное загрязнение воздуха . Сомнительные правила обращения с умершими иногда приводили к дополнительным узким местам в службах похорон или кремации.

В таких странах, как Италия и Испания, а также, в некоторой степени, в Великобритании и США, больничные перегрузки из-за сильных волн гриппа не являются чем-то необычным . Более того, в этом году до 15% работников здравоохранения были помещены в карантин , даже если у них не было симптомов. Часто показанные экспоненциальные кривые «случаев короны» вводят в заблуждение , поскольку число тестов также увеличилось экспоненциально. В большинстве стран отношение положительных тестов к общим тестам (то есть положительный показатель) оставалось постоянным на уровне от 5 до 25% или увеличивалось незначительно. Во многих странах пик распространения был достигнут задолго до блокировки . В странах без комендантского часа и запретов на контакты, таких как Япония , Южная Корея , Беларусь или Швеция , не наблюдалось более негативного развития событий, чем в других странах. ВОЗ даже высоко оценила Швецию, и теперь она пользуется более высоким иммунитетом по сравнению со странами, находящимися в изоляции. Страх перед нехваткой вентиляторов был неоправданным . По мнению специалистов по легким, инвазивная вентиляция (интубация) пациентов Covid19, которая частично осуществляется из-за боязни распространения вируса, на самом деле часто контрпродуктивна и повреждает легкие. Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что нет никаких доказательств того, что вирус распространяется через аэрозоли (например, крошечные частицы, плавающие в воздухе) или через инфекции мазка (например, на дверных ручках или смартфонах). Основными способами передачи являются прямой контакт и образование капель при кашле или чихании. Также нет научных доказательств эффективности лицевых масок у здоровых или бессимптомных людей. Напротив, эксперты предупреждают, что такие маски мешают нормальному дыханию и могут стать «носителями микробов» . Ведущие врачи назвали их «шумиха в СМИ» и «смешной» . Во время пика Covid19 многие клиники в Европе и США оставались сильно неиспользованными или почти пустыми, и в некоторых случаях их приходилось отправлять домой . Миллионы операций и методов лечения были отменены , в том числе многие обследования на рак и трансплантации органов. Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в больницах, иногда даже с помощью манипулятивных изображений и видео. В целом, непрофессиональные сообщения многих СМИ усилили страх и панику среди населения. montagvide

а столь интеллектуальную статью написал некий Камю, Альберт, притом еще в 1947 году



Факты о КОвид

Вот именно, что сезонного. На планете преимущественно сейчас жаркое лето, а этот "сильный сезонный грипп" распространяется как зимний грипп.

At least another 130,000 people worldwide have died during the coronavirus pandemic on top of 440,000 officially recorded deaths from the virus, according to BBC research.

BBC полагает что 130,000 умерло плюс до 440,000 официально

