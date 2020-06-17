А пока вы тут пишете закрылся большой супермаркет (еда) в моем городе в людном месте и еще в таком же людном месте большой магазин с электроинструментом с офигенным выбором и рядом такой же большой и классный магазин детских игрушек... А это на всякий случай наверное как минимум 4 продавца и как минимум еще трое людей из администрации ну там закупщики, бухгалтер, ну и так далее
Согласно последним иммунологическим и серологическим исследованиям, общая летальность Covid-19 (IFR) составляет около 0,1% и, таким образом, находится в диапазоне сильного сезонного гриппа (гриппа).
В таких странах, как США, Великобритания, а также Швеция (без ограничений) общая смертность с начала года находится в диапазоне сильного сезона гриппа; в таких странах, как Германия, Австрия и Швейцария, общая смертность находится в пределах умеренного сезона гриппа.
Д
аже в глобальных «горячих точках» риск смерти для населения в целом школьного и трудоспособного возраста обычно находится в диапазоне ежедневной поездки на автомобиле на работу . Первоначально риск был завышен, потому что многие люди с симптомами легкой степени или отсутствовали.
До 80% всех людей с положительными результатами теста остаются без симптомов . Даже у 70-79 лет около 60% остаются без симптомов. Более 95% всех людей развиваются при наиболее умеренных симптомах .
До 60% всех людей уже могут иметь определенный клеточный фоновый иммунитет к Covid19 из-за контакта с предыдущими коронавирусами (то есть вирусами простуды).
Средний или средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только около 4% умерших не имели серьезных предпосылок. Таким образом, возраст и характеристика риска смерти в основном соответствуют нормальной смертности .
Во многих странах до двух третей всех дополнительных смертей произошло в домах престарелых , которые не пользуются общей блокировкой. Более того, во многих случаях неясно , действительно ли эти люди умерли от Covid19 или от недель экстремального стресса и изоляции .
Д
о 30% всех дополнительных смертей могли быть вызваны не Covid19 , а последствиями блокировки, паники и страха . Например, лечение сердечных приступов и инсультов сократилось на 60%, потому что многие пациенты больше не осмеливались идти в больницу.
Даже в так называемых «смертельных случаях Covid19» часто неясно , умерли ли они от или с коронавирусом (то есть от основных заболеваний) или их считали «предполагаемыми случаями» и вообще не тестировали. Однако официальные данные обычно не отражают это различие.
Многие сообщения средств массовой информации о молодых и здоровых людях, умирающих от Covid19, оказались ложными: многие из этих молодых людей либо не умерли от Covid19, они уже были серьезно больны (например, от невыявленного лейкоза), либо на самом деле 109, а не 9 лет Заявленное увеличение числа случаев болезни Кавасаки у детей также оказалось ложным .
Сильный рост региональной смертности может произойти, если в результате инфекции или паники произойдет сбой в уходе за престарелыми и больными , или если появятся дополнительные факторы риска, такие как сильное загрязнение воздуха . Сомнительные правила обращения с умершими иногда приводили к дополнительным узким местам в службах похорон или кремации. В таких странах, как Италия и Испания, а также, в некоторой степени, в Великобритании и США, больничные перегрузки из-за сильных волн гриппа не являются чем-то необычным . Более того, в этом году до 15% работников здравоохранения были помещены в карантин , даже если у них не было симптомов.
Часто показанные экспоненциальные кривые «случаев короны» вводят в заблуждение , поскольку число тестов также увеличилось экспоненциально. В большинстве стран отношение положительных тестов к общим тестам (то есть положительный показатель) оставалось постоянным на уровне от 5 до 25% или увеличивалось незначительно. Во многих странах пик распространения был достигнут задолго до блокировки .
В странах без комендантского часа и запретов на контакты, таких как Япония , Южная Корея , Беларусь или Швеция , не наблюдалось более негативного развития событий, чем в других странах. ВОЗ даже высоко оценила Швецию, и теперь она пользуется более высоким иммунитетом по сравнению со странами, находящимися в изоляции.
Страх перед нехваткой вентиляторов был неоправданным . По мнению специалистов по легким, инвазивная вентиляция (интубация) пациентов Covid19, которая частично осуществляется из-за боязни распространения вируса, на самом деле часто контрпродуктивна и повреждает легкие.
Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что нет никаких доказательств того, что вирус распространяется через аэрозоли (например, крошечные частицы, плавающие в воздухе) или через инфекции мазка (например, на дверных ручках или смартфонах). Основными способами передачи являются прямой контакт и образование капель при кашле или чихании.
Также нет научных доказательств эффективности лицевых масок у здоровых или бессимптомных людей. Напротив, эксперты предупреждают, что такие маски мешают нормальному дыханию и могут стать «носителями микробов» . Ведущие врачи назвали их «шумиха в СМИ» и «смешной» .
Во время пика Covid19 многие клиники в Европе и США оставались сильно неиспользованными или почти пустыми, и в некоторых случаях их приходилось отправлять домой . Миллионы операций и методов лечения были отменены , в том числе многие обследования на рак и трансплантации органов.
Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в больницах, иногда даже с помощью манипулятивных изображений и видео. В целом, непрофессиональные сообщения многих СМИ усилили страх и панику среди населения.
Высший институт здоровья опубликовал расширенный доклад с анализом смертей пациентов с коронавирусом. Были проанализированы истории болезни 32.938 человек (из 34.448 скончавшихся к настоящему моменту). Средний возраст умерших – 80 лет. 41,6% - женщины, соответственно 58,4% - мужчины. Умерших в возрасте до 50 лет было всего 366 человек, то есть 1,1% от всех жертв. 83 человека скончались в возрасте младше сорока лет, из них у 62 человек были серьезные хронические заболевания.
Половина смертей пришлась на Ломбардию - 49,6%. На втором месте Эмилия-Романия (12,7%). Доля остальных регионов не превышала 10%. Из южных регионов только Кампания дала результат более 1%.
Наиболее распространенными симптомами у умерших людей были повышенная температура и одышка, на втором месте кашель и понос. Ранее существовавшие патологии у умерших пациентов: артериальная гипертензия - 67%, сахарный диабет второго типа - 30,3%, ишемическая болезнь сердца - 27,8%, мерцательная аритмия - 22%, сердечная недостаточность - 15,7%. В среднем, у умерших пациентов уже было три предыдущих патологии, в то время как только у 144 пострадавших не было патологий.
Еще один показатель, изученный Высшим институтом здоровья, - это число дней между заражением и смертью. Среднее время между появлением симптомов и смертью составило 11 дней. С момента госпитализации до смерти проходило в среднем шесть дней. У тех, кто был госпитализирован в реанимацию, до момента смерти проходило в среднем 11 дней. https://avmalgin.livejournal.com/
freeze написав:Власти Пекина не будут полностью закрывать город из-за новой вспышки коронавируса, как это было в январе в Ухане, заявили местные власти.
нет уже того страха, паники и практически абсолютного незнания вируса. хотя его поведение до сих пор загадка. + высокая культура ношения масок и соблюдения норм предосторожности китайцами, "стимулируемая" государством.
freeze написав:Власти Пекина не будут полностью закрывать город из-за новой вспышки коронавируса, как это было в январе в Ухане, заявили местные власти.
нет уже того страха, паники и практически абсолютного незнания вируса. хотя его поведение до сих пор загадка. + высокая культура ношения масок и соблюдения норм предосторожности китайцами, "стимулируемая" государством. а у нас "рекорды"
Как и в других странах, проходивших или проходящих через рекорды. А вести себя, как китайцы и прочие японцы, мы никогда не будем. Так что посыпать голову пеплом и оплакивать горькую судьбу бесполезно. Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности Кстати, в аптеках сейчас можно свободно купить N95 и разные FFP.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.