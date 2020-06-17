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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:52
19yuriy91 написав:
а у нас "рекорды"
Да, + 829, взяли новую скорость.
Противники рептилоидов и сторонники заговоров помогают ставить рекорды.
Спортсмены, пля
Кстати + 171 за сутки только по Львовской области. Если не ошибаюсь, тоже своеобразный рекорд в пределах одной отдельно взятой области в стране.
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Заболел коронавирусом Назарбаев, с учетом его возраста как бы не очень приятно.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:12
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
нет уже того страха, паники и практически абсолютного незнания вируса.
хотя его поведение до сих пор загадка.
+ высокая культура ношения масок и соблюдения норм предосторожности китайцами, "стимулируемая" государством.
а у нас "рекорды"
Как и в других странах, проходивших или проходящих через рекорды.
А вести себя, как китайцы и прочие японцы, мы никогда не будем.
Так что посыпать голову пеплом и оплакивать горькую судьбу бесполезно.Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности
Кстати, в аптеках сейчас можно свободно купить N95 и разные FFP.
да и не оплакиваю, да и пепла нет у меня
маску одеваю, как положено, в общ. местах, в закрытых помещениях(магаз, аптека, почта)
так хожу без маски, когда хожу народа маловато, мож жара.
но вот какие наблюдения по поводу "Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности".
иду я по тротуару, навстречу люди встречаются
, так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки.
и кстати, эти "прущие" и на вид б.ыдло-б.ыдлом, в основном.
хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.
для общ. транспорта я ещё "не созрел"
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:15
В Україні зафіксовано 829 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних,
15 447 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1563 випадки;
Волинська область — 1610 випадків;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 349 випадків;
Житомирська область — 1154 випадки;
Закарпатська область — 1882 випадки;
Запорізька область — 541 випадок;
Івано-Франківська область — 1893 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4084 випадки;
Київська область — 2119 випадків;
Львівська область — 3398 випадків;
Луганська область — 68 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1188 випадків;
Полтавська область — 287 випадок;
Рівненська область — 2572 випадки;
Сумська область — 236 випадків;
Тернопільська область — 1542 випадки;
Харківська область — 1707 випадків;
Херсонська область — 184 випадки;
Хмельницька область — 587 випадків;
Чернівецька область — 4135 випадків;
Черкаська область — 568 випадків;
Чернігівська область — 448 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:22
freeze написав:
Заболел коронавирусом Назарбаев, с учетом его возраста как бы не очень приятно.
один путя несгибаем....
народ на парад и выборы, сам - в бункер
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29
19yuriy91 написав:
иду я по тротуару, навстречу люди встречаются , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки.
19yuriy91 написав:
хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.
Увы, но тут только на своих ошибках учиться, а пока, к сожалению или счастью, статистика по ковиду не позволяет соприкоснуться с этим каждому... Вчера в магазине уже мало того что заходят толпами, так еще и перед кассиром стоят впритык, и ладно бы места мало было в зале. Ведь это не сложно, стоять хотябы в метре друг от друга, меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят, думал ну вот оно, наконец то, все поймут, но нет..)
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:46
st512 написав:
меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят
Ну это было всегда, и никуда не денется.
Более того в офисах очень часто было - простудился человек и ходит на работу, сопит в платок, пьет cold flue, на больничный ни ни...
Пофиг, что потом пол офиса так же сопеть начинают.
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Чет 18 чер, 2020 10:41
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