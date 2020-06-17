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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1408140914101411

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 236
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:52

  19yuriy91 написав:а у нас "рекорды"


Да, + 829, взяли новую скорость.
Противники рептилоидов и сторонники заговоров помогают ставить рекорды.
Спортсмены, пля :mrgreen:

Кстати + 171 за сутки только по Львовской области. Если не ошибаюсь, тоже своеобразный рекорд в пределах одной отдельно взятой области в стране.

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В Черногории, объявленной свободной от коронавируса, выявлены 7 новых случаев.

Заболел коронавирусом Назарбаев, с учетом его возраста как бы не очень приятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:12

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: нет уже того страха, паники и практически абсолютного незнания вируса.
хотя его поведение до сих пор загадка.
+ высокая культура ношения масок и соблюдения норм предосторожности китайцами, "стимулируемая" государством.
а у нас "рекорды" :(

Как и в других странах, проходивших или проходящих через рекорды.
А вести себя, как китайцы и прочие японцы, мы никогда не будем.
Так что посыпать голову пеплом и оплакивать горькую судьбу бесполезно.
Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности 8)
Кстати, в аптеках сейчас можно свободно купить N95 и разные FFP.

да и не оплакиваю, да и пепла нет у меня :)
маску одеваю, как положено, в общ. местах, в закрытых помещениях(магаз, аптека, почта)
так хожу без маски, когда хожу народа маловато, мож жара.
но вот какие наблюдения по поводу "Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности".
иду я по тротуару, навстречу люди встречаются :mrgreen: , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки.
и кстати, эти "прущие" и на вид б.ыдло-б.ыдлом, в основном.

хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.

для общ. транспорта я ещё "не созрел" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 829 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних,
15 447 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1563 випадки;
Волинська область — 1610 випадків;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 349 випадків;
Житомирська область — 1154 випадки;
Закарпатська область — 1882 випадки;
Запорізька область — 541 випадок;
Івано-Франківська область — 1893 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4084 випадки;
Київська область — 2119 випадків;
Львівська область — 3398 випадків;
Луганська область — 68 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1188 випадків;
Полтавська область — 287 випадок;
Рівненська область — 2572 випадки;
Сумська область — 236 випадків;
Тернопільська область — 1542 випадки;
Харківська область — 1707 випадків;
Херсонська область — 184 випадки;
Хмельницька область — 587 випадків;
Чернівецька область — 4135 випадків;
Черкаська область — 568 випадків;
Чернігівська область — 448 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:22

  freeze написав:
Заболел коронавирусом Назарбаев, с учетом его возраста как бы не очень приятно.


один путя несгибаем....
народ на парад и выборы, сам - в бункер
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:иду я по тротуару, навстречу люди встречаются , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки.
  19yuriy91 написав:хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.

Увы, но тут только на своих ошибках учиться, а пока, к сожалению или счастью, статистика по ковиду не позволяет соприкоснуться с этим каждому... Вчера в магазине уже мало того что заходят толпами, так еще и перед кассиром стоят впритык, и ладно бы места мало было в зале. Ведь это не сложно, стоять хотябы в метре друг от друга, меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят, думал ну вот оно, наконец то, все поймут, но нет..)
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:46

  st512 написав:меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят


Ну это было всегда, и никуда не денется.

Более того в офисах очень часто было - простудился человек и ходит на работу, сопит в платок, пьет cold flue, на больничный ни ни...
Пофиг, что потом пол офиса так же сопеть начинают.
justit
 
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