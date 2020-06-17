Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29

19yuriy91 написав: иду я по тротуару, навстречу люди встречаются , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки. иду я по тротуару, навстречу люди встречаются , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки.

19yuriy91 написав: хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так. хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.

Увы, но тут только на своих ошибках учиться, а пока, к сожалению или счастью, статистика по ковиду не позволяет соприкоснуться с этим каждому... Вчера в магазине уже мало того что заходят толпами, так еще и перед кассиром стоят впритык, и ладно бы места мало было в зале. Ведь это не сложно, стоять хотябы в метре друг от друга, меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят, думал ну вот оно, наконец то, все поймут, но нет..)