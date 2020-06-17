19yuriy91 написав: нет уже того страха, паники и практически абсолютного незнания вируса. хотя его поведение до сих пор загадка. + высокая культура ношения масок и соблюдения норм предосторожности китайцами, "стимулируемая" государством. а у нас "рекорды"
Как и в других странах, проходивших или проходящих через рекорды. А вести себя, как китайцы и прочие японцы, мы никогда не будем. Так что посыпать голову пеплом и оплакивать горькую судьбу бесполезно. Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности Кстати, в аптеках сейчас можно свободно купить N95 и разные FFP.
да и не оплакиваю, да и пепла нет у меня маску одеваю, как положено, в общ. местах, в закрытых помещениях(магаз, аптека, почта) так хожу без маски, когда хожу народа маловато, мож жара. но вот какие наблюдения по поводу "Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности". иду я по тротуару, навстречу люди встречаются , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки. и кстати, эти "прущие" и на вид б.ыдло-б.ыдлом, в основном.
хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.
В Україні зафіксовано 829 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1563 випадки; Волинська область — 1610 випадків; Дніпропетровська область — 1021 випадок; Донецька область — 349 випадків; Житомирська область — 1154 випадки; Закарпатська область — 1882 випадки; Запорізька область — 541 випадок; Івано-Франківська область — 1893 випадки; Кіровоградська область — 604 випадки; м. Київ — 4084 випадки; Київська область — 2119 випадків; Львівська область — 3398 випадків; Луганська область — 68 випадків; Миколаївська область — 323 випадки; Одеська область — 1188 випадків; Полтавська область — 287 випадок; Рівненська область — 2572 випадки; Сумська область — 236 випадків; Тернопільська область — 1542 випадки; Харківська область — 1707 випадків; Херсонська область — 184 випадки; Хмельницька область — 587 випадків; Чернівецька область — 4135 випадків; Черкаська область — 568 випадків; Чернігівська область — 448 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19.
19yuriy91 написав:иду я по тротуару, навстречу люди встречаются , так вот одни(без масок)(большинство) тоже стараются сохранять соцдистанцию, а другие(меньшинство) прут(без масок) посереди тротуара, как ипаньки.
19yuriy91 написав:хорошо в магазах продавцы начали замечание делать вильнолюдям шоб маски одевали, но этож уже на кассе, а по залу некоторые шастают так.
Увы, но тут только на своих ошибках учиться, а пока, к сожалению или счастью, статистика по ковиду не позволяет соприкоснуться с этим каждому... Вчера в магазине уже мало того что заходят толпами, так еще и перед кассиром стоят впритык, и ладно бы места мало было в зале. Ведь это не сложно, стоять хотябы в метре друг от друга, меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят, думал ну вот оно, наконец то, все поймут, но нет..)
[quote="4993486:Starikan"]Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности А почему употреблено - параноидальности.Может это больше вам подходит или всей массе неверующих.Более правильно - грамотности, дисциплинированности, ответственности.Не, конечно в стране распи дяев это сложно.