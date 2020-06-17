Держу кулачки закоронавирус в этом случае. Хоть что-то полезное принес бы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:20
Держу кулачки закоронавирус в этом случае. Хоть что-то полезное принес бы.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20
Для тех, у кого картинка не открывается
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:39
Малоймовірно, що достовірний тест на антитіла від Roche використовувався в таких дослідженнях.
Летальність вже відносно достовірно дослідили в закритих групах, зокрема, на круїзних лайнерах тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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