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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1409141014111412

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:20

  freeze написав:Заболел коронавирусом Назарбаев, с учетом его возраста как бы не очень приятно.

Держу кулачки закоронавирус в этом случае. Хоть что-то полезное принес бы.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20

Для тех, у кого картинка не открывается
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Модели иногда преподносят сюрпризы.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:39

  montagvide написав:Летальность от ковид
Как Вам такие данные, на основе тестов на антителеа?

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

Малоймовірно, що достовірний тест на антитіла від Roche використовувався в таких дослідженнях.
Летальність вже відносно достовірно дослідили в закритих групах, зокрема, на круїзних лайнерах тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:06

Там речь идет о том, что у бессимптомных и в легкой форме антитела вырабатываются не в крови, а в слизистых оболочках. Поэтому анализ крови на антитела, может дать негативный результат. А человек выработал антитела и переболел. Это может дать ответ на вопрос, а сколько на самом деле переболело этим вирусом людей, у скольких есть иммунитет.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 308v1.full
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:10

  moldashavanin написав:
  flyman написав:Що там, карантин до 31 липня?


оказывается - чудо карантин был до ж*** . вирус никуда не исчез . План восстановления экономики до ж*** . в общем - живем в черной дыре

Из-за вилнолюдей которые положили на выполнение элементарных правил карантина - маски и дистанцию.

Недалекие люди, всегда платят дважды. :evil:

Когда уже дойдет до бубочки и авакяня, что что надо выполнять закон и штрафовать безжалостно и всегда.
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