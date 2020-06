Додано: Чет 18 чер, 2020 13:39

montagvide написав: Летальность от ковид

Как Вам такие данные, на основе тестов на антителеа?



Малоймовірно, що достовірний тест на антитіла від Roche використовувався в таких дослідженнях.

