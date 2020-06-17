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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1409141014111412

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:20

  freeze написав:Заболел коронавирусом Назарбаев, с учетом его возраста как бы не очень приятно.

Держу кулачки закоронавирус в этом случае. Хоть что-то полезное принес бы.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20

Для тех, у кого картинка не открывается
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Модели иногда преподносят сюрпризы.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:39

  montagvide написав:Летальность от ковид
Как Вам такие данные, на основе тестов на антителеа?

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

Малоймовірно, що достовірний тест на антитіла від Roche використовувався в таких дослідженнях.
Летальність вже відносно достовірно дослідили в закритих групах, зокрема, на круїзних лайнерах тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:06

Там речь идет о том, что у бессимптомных и в легкой форме антитела вырабатываются не в крови, а в слизистых оболочках. Поэтому анализ крови на антитела, может дать негативный результат. А человек выработал антитела и переболел. Это может дать ответ на вопрос, а сколько на самом деле переболело этим вирусом людей, у скольких есть иммунитет.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 308v1.full
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:10

  moldashavanin написав:
  flyman написав:Що там, карантин до 31 липня?


оказывается - чудо карантин был до ж*** . вирус никуда не исчез . План восстановления экономики до ж*** . в общем - живем в черной дыре

Из-за вилнолюдей которые положили на выполнение элементарных правил карантина - маски и дистанцию.

Недалекие люди, всегда платят дважды. :evil:

Когда уже дойдет до бубочки и авакяня, что что надо выполнять закон и штрафовать безжалостно и всегда.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:23

Re: грипп

  freeze написав:себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны. Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.

Не делаю прививок. 20 лет точно не болел. до этого тоже ничего такого не помню
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:42

  justit написав:
  st512 написав:меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят


Ну это было всегда, и никуда не денется.

Более того в офисах очень часто было - простудился человек и ходит на работу, сопит в платок, пьет cold flue, на больничный ни ни...
Пофиг, что потом пол офиса так же сопеть начинают.

А это "благодаря" работодателю и его огромному желанию оплачивать больничный. В основном отправляют максимум на три дня отлежаться либо за свой счет, либо в счет отпуска.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:53

  vetka написав:
  justit написав:
  st512 написав:меня это раздражало и до вируса, когда в очереди впритык стоят


Ну это было всегда, и никуда не денется.

Более того в офисах очень часто было - простудился человек и ходит на работу, сопит в платок, пьет cold flue, на больничный ни ни...
Пофиг, что потом пол офиса так же сопеть начинают.

А это "благодаря" работодателю и его огромному желанию оплачивать больничный. В основном отправляют максимум на три дня отлежаться либо за свой счет, либо в счет отпуска.

Больничные более трех дней оплачивает соц. страх . Просто ЗП должна быть белой и все будет нормально .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:56

  Uppi написав:Больничные более трех дней оплачивает соц. страх . Просто ЗП должна быть белой и все будет нормально .

Открою тайну - всегда работаю по-белому, но вот почему-то бухгалтерии не любят заморачиваться с больничными, особенно трехдневными. И еще есть фактор, когда один сотрудник работает за троих и его чисто физически некому заменить, вот и ходит больной на работу. И не говорите, что вы с таким не сталкивались, любят наши работодателя экономить на рабочих и зп.
vetka
 
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