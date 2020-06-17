Держу кулачки закоронавирус в этом случае. Хоть что-то полезное принес бы.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:20
Держу кулачки закоронавирус в этом случае. Хоть что-то полезное принес бы.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20
Для тех, у кого картинка не открывается
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:39
Малоймовірно, що достовірний тест на антитіла від Roche використовувався в таких дослідженнях.
Летальність вже відносно достовірно дослідили в закритих групах, зокрема, на круїзних лайнерах тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:06
Там речь идет о том, что у бессимптомных и в легкой форме антитела вырабатываются не в крови, а в слизистых оболочках. Поэтому анализ крови на антитела, может дать негативный результат. А человек выработал антитела и переболел. Это может дать ответ на вопрос, а сколько на самом деле переболело этим вирусом людей, у скольких есть иммунитет.
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:10
Из-за вилнолюдей которые положили на выполнение элементарных правил карантина - маски и дистанцию.
Недалекие люди, всегда платят дважды.
Когда уже дойдет до бубочки и авакяня, что что надо выполнять закон и штрафовать безжалостно и всегда.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:23
Re: грипп
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:42
А это "благодаря" работодателю и его огромному желанию оплачивать больничный. В основном отправляют максимум на три дня отлежаться либо за свой счет, либо в счет отпуска.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:53
Больничные более трех дней оплачивает соц. страх . Просто ЗП должна быть белой и все будет нормально .
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:56
Открою тайну - всегда работаю по-белому, но вот почему-то бухгалтерии не любят заморачиваться с больничными, особенно трехдневными. И еще есть фактор, когда один сотрудник работает за троих и его чисто физически некому заменить, вот и ходит больной на работу. И не говорите, что вы с таким не сталкивались, любят наши работодателя экономить на рабочих и зп.
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