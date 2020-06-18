И в тоже время на сайте Напциональной Службы Здоровья с апреля от 125 случаев госпитализации до 350 каждый день идет на протяжении уже трех месяцев
Или статистика "левая" или Ляшко не владеет ситуацией?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 17:33
«Мы мониторим загруженность коек, наша динамика — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. — это от 10% до 15−17%. В больницах первой волны около 25 тыс. коек готовы к приему больных. Но в последние дни значительно растет количество госпитализированных — раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня зафиксировали 190», — сказал он.
И в тоже время на сайте Напциональной Службы Здоровья с апреля от 125 случаев госпитализации до 350 каждый день идет на протяжении уже трех месяцев
Или статистика "левая" или Ляшко не владеет ситуацией?
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:43
був на днях у Львові, там маски ще десь 50% носить, а от далі на Закарпатті масок майже нема, носять одиниці, в магазинах я один був у масці.
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Азербайджан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводит повторно после смягчения с воскресенья жесткий карантин на 2 недели.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ну собсна у них у ужесточают
закрывают садика, останавливают транспорт.. Киевляне следующие, думаю..
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В меньшей степени. Даже если нет проблемы оформить больничный, он все равно "дорого" обходится - возмещение больничных дней заметно меньше, чем за рабочий.
Во-вторых, не все сотрудники так легко заменяемы, пока человек на больничном - горят сроки, горят планы, катится в ж*** KPI и т п.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:03
Потому что это была шутка, даже смайлик специально поставил
И еще раз: смиритесь с тем, что у нас не Китай и не Япония.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:12
В харьковском метро практически все в масках. В троллейбусах - процентов 80.
Игнорируют маски в основном пожилые люди.
Возможно, ЛАД меня поправит, он живет на самой загруженной ветке с так сказать, "пролетарским" контингентом. У меня в основном стЮденты и гнилая интеллигенция
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:10
Что это даст ? смысл во всем этом ?!
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