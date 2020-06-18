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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1411141214131414>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:33

«Мы мониторим загруженность коек, наша динамика — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. — это от 10% до 15−17%. В больницах первой волны около 25 тыс. коек готовы к приему больных. Но в последние дни значительно растет количество госпитализированных — раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня зафиксировали 190», — сказал он.
https://nv.ua/ukraine/events/skolko-pac ... 94991.html


И в тоже время на сайте Напциональной Службы Здоровья с апреля от 125 случаев госпитализации до 350 каждый день идет на протяжении уже трех месяцев
https://monosnap.com/file/81XHaBDx1Q0XY ... o8FLID8Gbu

Или статистика "левая" или Ляшко не владеет ситуацией?

https://nszu.gov.ua/covid/dashboard
montagvide
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:43

  freeze написав:Кстати + 171 за сутки только по Львовской области. Если не ошибаюсь, тоже своеобразный рекорд в пределах одной отдельно взятой области в стране.

був на днях у Львові, там маски ще десь 50% носить, а от далі на Закарпатті масок майже нема, носять одиниці, в магазинах я один був у масці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Азербайджан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводит повторно после смягчения с воскресенья жесткий карантин на 2 недели.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:Закарпатті масок майже нема, носять одиниці, в магазинах я один був у масці.

ну собсна у них у ужесточают
https://carpathia.gov.ua/novyna/posylen ... -v-oblasti

закрывают садика, останавливают транспорт.. Киевляне следующие, думаю..
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:А это "благодаря" работодателю и его огромному желанию оплачивать больничный. В основном отправляют максимум на три дня отлежаться либо за свой счет, либо в счет отпуска.

В меньшей степени. Даже если нет проблемы оформить больничный, он все равно "дорого" обходится - возмещение больничных дней заметно меньше, чем за рабочий.
Во-вторых, не все сотрудники так легко заменяемы, пока человек на больничном - горят сроки, горят планы, катится в ж*** KPI и т п.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:03

  Кучинелли написав:
  Starikan написав:Каждый должен заботиться о себе и принимать защитные меры в меру своей параноидальности
А почему употреблено - параноидальности.Может это больше вам подходит или всей массе неверующих.Более правильно - грамотности, дисциплинированности, ответственности.Не, конечно в стране распи дяев это сложно.

Потому что это была шутка, даже смайлик специально поставил :mrgreen: :mrgreen:
И еще раз: смиритесь с тем, что у нас не Китай и не Япония.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:12

  19yuriy91 написав: для общ. транспорта я ещё "не созрел" :mrgreen:

В харьковском метро практически все в масках. В троллейбусах - процентов 80.
Игнорируют маски в основном пожилые люди.

Возможно, ЛАД меня поправит, он живет на самой загруженной ветке с так сказать, "пролетарским" контингентом. У меня в основном стЮденты и гнилая интеллигенция :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:10

  st512 написав:
  unicdima написав:Закарпатті масок майже нема, носять одиниці, в магазинах я один був у масці.

ну собсна у них у ужесточают
https://carpathia.gov.ua/novyna/posylen ... -v-oblasti

закрывают садика, останавливают транспорт.. Киевляне следующие, думаю..


Что это даст ? смысл во всем этом ?!
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:34

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: для общ. транспорта я ещё "не созрел" :mrgreen:

В харьковском метро практически все в масках. В троллейбусах - процентов 80.
Игнорируют маски в основном пожилые люди.

Возможно, ЛАД меня поправит, он живет на самой загруженной ветке с так сказать, "пролетарским" контингентом. У меня в основном стЮденты и гнилая интеллигенция :wink:

На Червонозаводской ветке хоть и большинство, но вряд ли выше 80%
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Что это даст ? смысл во всем этом ?!

"Дрессировка", уж простите за грубость, тамошнего народа, не соблюдаем дистанцию в очереди - закрываем магазины на карантин, через неделю открываем.. и так по кругу пока не научимся. Но это скорее мои фантазии.
st512
 
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