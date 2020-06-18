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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:13
На мясокомбинате компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на западе Германии из 1106 протестированных работников COVID-19 выявлен у 730 человек: https://bit.ly/3fFpk9Y
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Чет 18 чер, 2020 12:00
ЛОБ
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