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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1411141214131414

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:13

На мясокомбинате компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на западе Германии из 1106 протестированных работников COVID-19 выявлен у 730 человек: https://bit.ly/3fFpk9Y
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:14

  st512 написав:
  moldashavanin написав:Что это даст ? смысл во всем этом ?!

"Дрессировка", уж простите за грубость, тамошнего народа, не соблюдаем дистанцию в очереди - закрываем магазины на карантин, через неделю открываем.. и так по кругу пока не научимся. Но это скорее мои фантазии.


а какой пряник мы можем дать этим людям ?
без пряника - Они будут мечтать про Венгрию и Словакию .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:25

  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?
Ви лікар сан-епідеміолог?
Ви вірусолог?
Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.
Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:33

  Trast написав:
  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?
Ви лікар сан-епідеміолог?
Ви вірусолог?
Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.
Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)

Аминь, пророк! )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:41

  Trast написав:
  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?
Ви лікар сан-епідеміолог?
Ви вірусолог?
Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.
Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)


Я думаю, я больше вас разбираюсь в данном вопросе, могу поспорить, вирусологию изучал если что, а то вы много вопросов задаете, розумієте :roll:
Вашу-то биографию тут многие знают досконально :roll: Сам зачитывался вместе с Холявой и Мизантропом :mrgreen: А что с остальными 4-5 аккаунтами, давайте тему не развивать, а то у меня память слишком хорошая :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Чет 18 чер, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:51

  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Коль уж заговорили о России:
https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/ ... lovek.html
"На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро"."

Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек.
А скончавшихся - порядка 8 тысяч.

Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:58

  juristkostya написав:
  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Коль уж заговорили о России:
https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/ ... lovek.html
"На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро"."

Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек.
А скончавшихся - порядка 8 тысяч.

Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%.


Тут надо понимать, что пойти за деньги сдать в частную клинику тесты на коронавирус могут пойти люди, или достаточно озабоченные темой, или имевшие какие-то подозрения на этот счёт. Поэтому цифра на сегодня, думаю, завышена.
Главсанврач Ляшко сегодня на брифинге озвучил летальность от коронавируса в Украине 3,3 %. Понятно, что цифра по догадкам может быть ниже за счёт бессимптомных, но и у нас начали делать тесты на антитела, видимо Ляшко плотнее владеет информацией по должности, чем мы.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:06

  unicdima написав:«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.


Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют.
Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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