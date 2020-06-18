moldashavanin написав:Что это даст ? смысл во всем этом ?!
"Дрессировка", уж простите за грубость, тамошнего народа, не соблюдаем дистанцию в очереди - закрываем магазины на карантин, через неделю открываем.. и так по кругу пока не научимся. Но это скорее мои фантазии.
а какой пряник мы можем дать этим людям ? без пряника - Они будут мечтать про Венгрию и Словакию .
freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Фріз , вибачаюсь, ви лікар? Ви лікар сан-епідеміолог? Ви вірусолог? Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти. Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.
Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу. Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте? Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.
freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Фріз , вибачаюсь, ви лікар? Ви лікар сан-епідеміолог? Ви вірусолог? Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти. Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.
Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу. Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте? Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.
freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Фріз , вибачаюсь, ви лікар? Ви лікар сан-епідеміолог? Ви вірусолог? Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти. Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.
Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу. Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте? Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.
Я думаю, я больше вас разбираюсь в данном вопросе, могу поспорить, вирусологию изучал если что, а то вы много вопросов задаете, розумієте Вашу-то биографию тут многие знают досконально Сам зачитывался вместе с Холявой и Мизантропом А что с остальными 4-5 аккаунтами, давайте тему не развивать, а то у меня память слишком хорошая
Востаннє редагувалось freeze в Чет 18 чер, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.
«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.
Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек. А скончавшихся - порядка 8 тысяч.
Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%.
Тут надо понимать, что пойти за деньги сдать в частную клинику тесты на коронавирус могут пойти люди, или достаточно озабоченные темой, или имевшие какие-то подозрения на этот счёт. Поэтому цифра на сегодня, думаю, завышена. Главсанврач Ляшко сегодня на брифинге озвучил летальность от коронавируса в Украине 3,3 %. Понятно, что цифра по догадкам может быть ниже за счёт бессимптомных, но и у нас начали делать тесты на антитела, видимо Ляшко плотнее владеет информацией по должности, чем мы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.
«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.
Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют. Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.