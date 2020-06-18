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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1411141214131414 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: Чет 18 чер, 2020 22:13 https://bit.ly/3fFpk9Y На мясокомбинате компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на западе Германии из 1106 протестированных работников COVID-19 выявлен у 730 человек: Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17290 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4254 раз. Подякували: 6841 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:14 st512 написав: moldashavanin написав: Что это даст ? смысл во всем этом ?! Что это даст ? смысл во всем этом ?!

"Дрессировка", уж простите за грубость, тамошнего народа, не соблюдаем дистанцию в очереди - закрываем магазины на карантин, через неделю открываем.. и так по кругу пока не научимся. Но это скорее мои фантазии. "Дрессировка", уж простите за грубость, тамошнего народа, не соблюдаем дистанцию в очереди - закрываем магазины на карантин, через неделю открываем.. и так по кругу пока не научимся. Но это скорее мои фантазии.



а какой пряник мы можем дать этим людям ?

без пряника - Они будут мечтать про Венгрию и Словакию . а какой пряник мы можем дать этим людям ?без пряника - Они будут мечтать про Венгрию и Словакию . moldashavanin

Повідомлень: 639 З нами з: 22.07.11 Подякував: 228 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:25 freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?

Ви лікар сан-епідеміолог?

Ви вірусолог?

Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.

Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.



Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Фріз , вибачаюсь, ви лікар?Ви лікар сан-епідеміолог?Ви вірусолог?Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Trast Повідомлень: 451 З нами з: 10.03.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:33 Trast написав: freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?

Ви лікар сан-епідеміолог?

Ви вірусолог?

Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.

Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.



Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Фріз , вибачаюсь, ви лікар?Ви лікар сан-епідеміолог?Ви вірусолог?Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.

Аминь, пророк! ))) Аминь, пророк! ))) stm

Повідомлень: 2399 З нами з: 04.03.15 Подякував: 64 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:41 Trast написав: freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?

Ви лікар сан-епідеміолог?

Ви вірусолог?

Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.

Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.



Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Фріз , вибачаюсь, ви лікар?Ви лікар сан-епідеміолог?Ви вірусолог?Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.



Я думаю, я больше вас разбираюсь в данном вопросе, могу поспорить, вирусологию изучал если что, а то вы много вопросов задаете, розумієте

Вашу-то биографию тут многие знают досконально Сам зачитывался вместе с Холявой и Мизантропом А что с остальными 4-5 аккаунтами, давайте тему не развивать, а то у меня память слишком хорошая Я думаю, я больше вас разбираюсь в данном вопросе, могу поспорить, вирусологию изучал если что, а то вы много вопросов задаете, розумієтеВашу-то биографию тут многие знают доскональноСам зачитывался вместе с Холявой и МизантропомА что с остальными 4-5 аккаунтами, давайте тему не развивать, а то у меня память слишком хорошая Востаннє редагувалось freeze в Чет 18 чер, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17290 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4254 раз. Подякували: 6841 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:51 freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Коль уж заговорили о России:

https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/ ... lovek.html

"На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро"."



Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек.

А скончавшихся - порядка 8 тысяч.



Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%. Коль уж заговорили о России:"На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро"."Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек.А скончавшихся - порядка 8 тысяч.Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%. juristkostya Повідомлень: 3128 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире «Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.



«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. unicdima

Повідомлень: 559 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:58 juristkostya написав: freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Коль уж заговорили о России:

https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/ ... lovek.html

"На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро"."



Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек.

А скончавшихся - порядка 8 тысяч.



Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%. Коль уж заговорили о России:"На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро"."Итак, 15 % населения уже проконтактировало и научилось бороться. В масштабах РФ это, грубо говоря, 20 млн человек.А скончавшихся - порядка 8 тысяч.Даже если статистика сильно занижена, и реальных жертв пусть 20 тысяч - летальность выходит 0,1%.



Тут надо понимать, что пойти за деньги сдать в частную клинику тесты на коронавирус могут пойти люди, или достаточно озабоченные темой, или имевшие какие-то подозрения на этот счёт. Поэтому цифра на сегодня, думаю, завышена.

Главсанврач Ляшко сегодня на брифинге озвучил летальность от коронавируса в Украине 3,3 %. Понятно, что цифра по догадкам может быть ниже за счёт бессимптомных, но и у нас начали делать тесты на антитела, видимо Ляшко плотнее владеет информацией по должности, чем мы. Тут надо понимать, что пойти за деньги сдать в частную клинику тесты на коронавирус могут пойти люди, или достаточно озабоченные темой, или имевшие какие-то подозрения на этот счёт. Поэтому цифра на сегодня, думаю, завышена.Главсанврач Ляшко сегодня на брифинге озвучил летальность от коронавируса в Украине 3,3 %. Понятно, что цифра по догадкам может быть ниже за счёт бессимптомных, но и у нас начали делать тесты на антитела, видимо Ляшко плотнее владеет информацией по должности, чем мы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17290 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4254 раз. Подякували: 6841 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:06 unicdima написав: «Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.



«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. «Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.



Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют.

Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует. Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют.Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17290 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4254 раз. Подякували: 6841 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 01:51 freeze написав: Trast написав: freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?

Ви лікар сан-епідеміолог?

Ви вірусолог?

Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.

Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.



Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Фріз , вибачаюсь, ви лікар?Ви лікар сан-епідеміолог?Ви вірусолог?Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.



Я думаю, я больше вас разбираюсь в данном вопросе, могу поспорить, вирусологию изучал если что, а то вы много вопросов задаете, розумієте

Вашу-то биографию тут многие знают досконально Сам зачитывался вместе с Холявой и Мизантропом А что с остальными 4-5 аккаунтами, давайте тему не развивать, а то у меня память слишком хорошая Я думаю, я больше вас разбираюсь в данном вопросе, могу поспорить, вирусологию изучал если что, а то вы много вопросов задаете, розумієтеВашу-то биографию тут многие знают доскональноСам зачитывался вместе с Холявой и МизантропомА что с остальными 4-5 аккаунтами, давайте тему не развивать, а то у меня память слишком хорошая

Про мене особисто ви нічого не знаєте , якщо не слідкували за темою нерухомості в київскій гілці, а те, що ви мені написали у відповідь , це вже якась нісунітниця, тому чекаю, на обгрунтовану відповідь, і на особистості переходити не треба і запаморочувати людям їх свідомість, тим паче, що як авторітет, ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.

Так от чекаю від вас конкретну відповідь на минуле питання і на наступне питання-яе до тестів на коронавірус визначалась причина смерті?

Якщо знову будете, плести нісунітницю, замість відповіді, то тут станеться 2 варіанта- модератор зітре мій коментар, тоді ви і є співробітник форуму, або, якщо не зітре, то в відповідь я побачу теж саме, що і до цього-нічого, тоді ви теж співробітник, який тут пише маячню кожен день.

А от коли я побачу професійну відповідь, тільки тоді вже будемо спілкуватися. Про мене особисто ви нічого не знаєте , якщо не слідкували за темою нерухомості в київскій гілці, а те, що ви мені написали у відповідь , це вже якась нісунітниця, тому чекаю, на обгрунтовану відповідь, і на особистості переходити не треба і запаморочувати людям їх свідомість, тим паче, що як авторітет, ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.Так от чекаю від вас конкретну відповідь на минуле питання і на наступне питання-яе до тестів на коронавірус визначалась причина смерті?Якщо знову будете, плести нісунітницю, замість відповіді, то тут станеться 2 варіанта- модератор зітре мій коментар, тоді ви і є співробітник форуму, або, якщо не зітре, то в відповідь я побачу теж саме, що і до цього-нічого, тоді ви теж співробітник, який тут пише маячню кожен день.А от коли я побачу професійну відповідь, тільки тоді вже будемо спілкуватися. Trast Повідомлень: 451 З нами з: 10.03.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1411141214131414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7021 1577971

Zebra Чет 18 чер, 2020 23:03