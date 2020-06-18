Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1412141314141415 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:14 freeze

Не звертайте уваги.

Багато тутешніх віртуальних знавців в усіх сферах будуть переконувати, що чашка ("філіжанка"?) Петрі - це страва в італійському ресторані. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1250 З нами з: 07.10.09 Подякував: 277 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:19 Trast написав: freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?

Ви лікар сан-епідеміолог?

Ви вірусолог?

Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.

Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.



Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Фріз , вибачаюсь, ви лікар?Ви лікар сан-епідеміолог?Ви вірусолог?Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.

Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь . Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь . Uppi Повідомлень: 62 З нами з: 22.04.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 34 984

Нових - 921



Одужало - 16 033 (+586)

Загинуло - 985 (+19)

Підозри - 76 946 (+1 192)



Вінницька область — 1 596

Волинська область — 1 673

Дніпропетровська область — 1 021

Донецька область — 350

Житомирська область — 1 201

Закарпатська область — 1 960

Запорізька область — 547

Івано-Франківська область — 1 940

Кіровоградська область — 604

м. Київ — 4 176

Київська область — 2 142

Львівська область — 3 540

Луганська область — 71

Миколаївська область — 338

Одеська область — 1 200

Полтавська область — 289

Рівненська область — 2 693

Сумська область — 246

Тернопільська область — 1 605

Харківська область — 1 744

Херсонська область — 185

Хмельницька область — 608 Чернівецька область — 4 211

Черкаська область — 585

Чернігівська область — 459

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6258 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1412141314141415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 19 чер, 2020 09:17