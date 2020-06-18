freeze
Не звертайте уваги.
Багато тутешніх віртуальних знавців в усіх сферах будуть переконувати, що чашка ("філіжанка"?) Петрі - це страва в італійському ресторані.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:14
freeze
Не звертайте уваги.
Багато тутешніх віртуальних знавців в усіх сферах будуть переконувати, що чашка ("філіжанка"?) Петрі - це страва в італійському ресторані.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:19
Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 34 984
Нових - 921
Одужало - 16 033 (+586)
Загинуло - 985 (+19)
Підозри - 76 946 (+1 192)
Вінницька область — 1 596
Волинська область — 1 673
Дніпропетровська область — 1 021
Донецька область — 350
Житомирська область — 1 201
Закарпатська область — 1 960
Запорізька область — 547
Івано-Франківська область — 1 940
Кіровоградська область — 604
м. Київ — 4 176
Київська область — 2 142
Львівська область — 3 540
Луганська область — 71
Миколаївська область — 338
Одеська область — 1 200
Полтавська область — 289
Рівненська область — 2 693
Сумська область — 246
Тернопільська область — 1 605
Харківська область — 1 744
Херсонська область — 185
Хмельницька область — 608 Чернівецька область — 4 211
Черкаська область — 585
Чернігівська область — 459
Delta oporteat nos salvos fieri!
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