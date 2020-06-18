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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1412141314141415

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:14

freeze
Не звертайте уваги.
Багато тутешніх віртуальних знавців в усіх сферах будуть переконувати, що чашка ("філіжанка"?) Петрі - це страва в італійському ресторані.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:19

  Trast написав:
  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?
Ви лікар сан-епідеміолог?
Ви вірусолог?
Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.
Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)

Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 34 984
Нових - 921

Одужало - 16 033 (+586)
Загинуло - 985 (+19)
Підозри - 76 946 (+1 192)

Вінницька область — 1 596
Волинська область — 1 673
Дніпропетровська область — 1 021
Донецька область — 350
Житомирська область — 1 201
Закарпатська область — 1 960
Запорізька область — 547
Івано-Франківська область — 1 940
Кіровоградська область — 604
м. Київ — 4 176
Київська область — 2 142
Львівська область — 3 540
Луганська область — 71
Миколаївська область — 338
Одеська область — 1 200
Полтавська область — 289
Рівненська область — 2 693
Сумська область — 246
Тернопільська область — 1 605
Харківська область — 1 744
Херсонська область — 185
Хмельницька область — 608 Чернівецька область — 4 211
Черкаська область — 585
Чернігівська область — 459
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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