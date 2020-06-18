freeze
Не звертайте уваги.
Багато тутешніх віртуальних знавців в усіх сферах будуть переконувати, що чашка ("філіжанка"?) Петрі - це страва в італійському ресторані.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:14
freeze
Не звертайте уваги.
Багато тутешніх віртуальних знавців в усіх сферах будуть переконувати, що чашка ("філіжанка"?) Петрі - це страва в італійському ресторані.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:19
Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 34 984
Нових - 921
Одужало - 16 033 (+586)
Загинуло - 985 (+19)
Підозри - 76 946 (+1 192)
Вінницька область — 1 596
Волинська область — 1 673
Дніпропетровська область — 1 021
Донецька область — 350
Житомирська область — 1 201
Закарпатська область — 1 960
Запорізька область — 547
Івано-Франківська область — 1 940
Кіровоградська область — 604
м. Київ — 4 176
Київська область — 2 142
Львівська область — 3 540
Луганська область — 71
Миколаївська область — 338
Одеська область — 1 200
Полтавська область — 289
Рівненська область — 2 693
Сумська область — 246
Тернопільська область — 1 605
Харківська область — 1 744
Херсонська область — 185
Хмельницька область — 608 Чернівецька область — 4 211
Черкаська область — 585
Чернігівська область — 459
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:54
))) Не будите лихо, пока тихо. А то ваш персональный биограф Чай подтянется. Я сам провел не один час времени следя за перипетиями вашей интересной жизни. Поскольку я отношусь к вам с интересом и уважением, то давайте эту тему не развивать, как говорится проехали.
Ответы на ваши вопросы - как определялась-определяется причина смерти -здесь на ветке уже столько много раз обсуждались с самых разных сторон и даже с выдержками из нормативных актов, что нет никакого смысла по десятому кругу начинать опять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:56
Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?
"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
коронавирусный шкандаль
у Житомирі. Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру. Напередодні Віктор Ляшко вже вдруге приїхав звільняти санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова. Привіз накази про його звільнення та призначення іншого фахівця, але двері канцелярії перед Ляшком зачинили.
Натомість під лабораторний центр вийшов чи не увесь колектив із вимогою залишити керівника на посаді. Більше читайте тут:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:01
Очередной рекорд и набирание скорости распространения.
Возможно сегодня впервые войдём в ТОП-20 стран по количеству вновь заболевших за сутки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
може без маски був
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:56
Скажите пожалуйста . Вам не надоело .
Мой коммент потерли . Вы так Трасту и не ответили . И мой вопрос о лекарстве от ГРИППа повис в воздухе .
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 19 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:56
Re: Движение - это жизнь
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