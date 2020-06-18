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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1413141414151416

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:25

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Таким образом, суточный прирост заболевших продолжил снижаться и вплотную приблизился к показателю за 1 мая (7933). Именно в конце апреля - начале мая в России произошел резкий скачок суточного прироста новых случаев COVID-19: 29 апреля было 5,8 тыс., 30 апреля - уже 7,0 тыс., 1 мая - 7,9 тыс., 2 мая - 9,6 тыс.

Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816. Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, выявлено 1136 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2003 выздоровевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил уменьшаться, снизившись до 0,77 (накануне - 0,80; 17 июня - 0,91). В России этот показатель составляет 0,92 (накануне он был 0,91).

https://www.interfax.ru/russia/713840
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:49

  centurionus написав:
  Trast написав:.......
Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)

Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?
"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.

Добавлю.
"Нісунітниця" пишется "нісенітниця".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:57

  Uppi написав:
  Trast написав:
  freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?
Ви лікар сан-епідеміолог?
Ви вірусолог?
Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.
Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)

Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .

"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?
Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:09

  ЛАД написав:Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв". :)

Все-таки не стоит интерпретировать его фразу буквально.
Нет микроскопа - тогда есть предположение о существовании неких микроорганизмов.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:34

  freeze написав:
  Trast написав:ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.


))) Не будите лихо, пока тихо. А то ваш персональный биограф Чай подтянется. Я сам провел не один час времени следя за перипетиями вашей интересной жизни. Поскольку я отношусь к вам с интересом и уважением, то давайте эту тему не развивать, как говорится проехали.




Якщо я кожен день на багатьох гілках форуму писав би протягом року, що ви Кофе або ще хтось, до того ж мої б твердження, що ви Кофе б залишали, а вашу відповідь мені, щр ви не Кофе б зтирали, то впевнений вже через рік, всі б вважали, що ви Кофе, який навчився писати на форумі.:)
Так що не треба казати про мене те, ким я ніколи не був.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:36

  freeze написав:
  Trast написав:ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.




Ответы на ваши вопросы - как определялась-определяется причина смерти -здесь на ветке уже столько много раз обсуждались с самых разных сторон и даже с выдержками из нормативных актов, что нет никакого смысла по десятому кругу начинать опять.

Тобто простих відповідей на мої прості запитання у вас немає, я так і думав. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:39

  ЛАД написав:
  centurionus написав:
  Trast написав:.......
Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.
Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?
Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. :)

Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?
"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.

Добавлю.
"Нісунітниця" пишется "нісенітниця".

Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.wsj.com/articles/the-lancet ... lewebshare

Last month the respected scientific journal Lancet published a study with little apparent vetting that suggested the anti-malaria drug hydroxychloroquine (HCL) that Mr. Trump has hyped as a coronavirus treatment is dangerous. It now looks like the study may be based on questionable data from a dubious source.

Еще по "научному" о короне. Кругом ложь и манипуляции.
medeivalb
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