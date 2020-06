Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1413141414151416 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:25

Таким образом, суточный прирост заболевших продолжил снижаться и вплотную приблизился к показателю за 1 мая (7933). Именно в конце апреля - начале мая в России произошел резкий скачок суточного прироста новых случаев COVID-19: 29 апреля было 5,8 тыс., 30 апреля - уже 7,0 тыс., 1 мая - 7,9 тыс., 2 мая - 9,6 тыс.



Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816. Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).



В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, выявлено 1136 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2003 выздоровевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил уменьшаться, снизившись до 0,77 (накануне - 0,80; 17 июня - 0,91). В России этот показатель составляет 0,92 (накануне он был 0,91).



https://www.interfax.ru/russia/713840 Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.Таким образом, суточный прирост заболевших продолжил снижаться и вплотную приблизился к показателю за 1 мая (7933). Именно в конце апреля - начале мая в России произошел резкий скачок суточного прироста новых случаев COVID-19: 29 апреля было 5,8 тыс., 30 апреля - уже 7,0 тыс., 1 мая - 7,9 тыс., 2 мая - 9,6 тыс.Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816. Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, выявлено 1136 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2003 выздоровевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил уменьшаться, снизившись до 0,77 (накануне - 0,80; 17 июня - 0,91). В России этот показатель составляет 0,92 (накануне он был 0,91). 19yuriy91 Повідомлень: 2823 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:49 centurionus написав: Trast написав: .......

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. .......Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашув цьому питанні ніяк не зможу на жаль.

Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?

"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть. Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.

Добавлю.

"Нісунітниця" пишется "нісенітниця". Добавлю."Ніснітниця" пишется "ніснітниця". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4164 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:57 Uppi написав: Trast написав: freeze написав: В России от коронавируса скончались уже 489 врачей. В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.

Фріз , вибачаюсь, ви лікар?

Ви лікар сан-епідеміолог?

Ви вірусолог?

Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.

Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.



Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. Фріз , вибачаюсь, ви лікар?Ви лікар сан-епідеміолог?Ви вірусолог?Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти.Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.

Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь . Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .

"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?

Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв". "Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4164 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:09 ЛАД написав: Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв". Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв".

Все-таки не стоит интерпретировать его фразу буквально.

Нет микроскопа - тогда есть предположение о существовании неких микроорганизмов. Все-таки не стоит интерпретировать его фразу буквально.Нет микроскопа - тогда есть предположение о существовании неких микроорганизмов. tumos Повідомлень: 1130 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:34 freeze написав: Trast написав: ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам. ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.



))) Не будите лихо, пока тихо. А то ваш персональный биограф Чай подтянется. Я сам провел не один час времени следя за перипетиями вашей интересной жизни. Поскольку я отношусь к вам с интересом и уважением, то давайте эту тему не развивать, как говорится проехали.



))) Не будите лихо, пока тихо. А то ваш персональный биограф Чай подтянется. Я сам провел не один час времени следя за перипетиями вашей интересной жизни. Поскольку я отношусь к вам с интересом и уважением, то давайте эту тему не развивать, как говорится проехали.





Якщо я кожен день на багатьох гілках форуму писав би протягом року, що ви Кофе або ще хтось, до того ж мої б твердження, що ви Кофе б залишали, а вашу відповідь мені, щр ви не Кофе б зтирали, то впевнений вже через рік, всі б вважали, що ви Кофе, який навчився писати на форумі.

Так що не треба казати про мене те, ким я ніколи не був. Якщо я кожен день на багатьох гілках форуму писав би протягом року, що ви Кофе або ще хтось, до того ж мої б твердження, що ви Кофе б залишали, а вашу відповідь мені, щр ви не Кофе б зтирали, то впевнений вже через рік, всі б вважали, що ви Кофе, який навчився писати на форумі.Так що не треба казати про мене те, ким я ніколи не був. Trast Повідомлень: 455 З нами з: 10.03.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:36 freeze написав: Trast написав: ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам. ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.







Ответы на ваши вопросы - как определялась-определяется причина смерти -здесь на ветке уже столько много раз обсуждались с самых разных сторон и даже с выдержками из нормативных актов, что нет никакого смысла по десятому кругу начинать опять. Ответы на ваши вопросы - как определялась-определяется причина смерти -здесь на ветке уже столько много раз обсуждались с самых разных сторон и даже с выдержками из нормативных актов, что нет никакого смысла по десятому кругу начинать опять.

Тобто простих відповідей на мої прості запитання у вас немає, я так і думав. Тобто простих відповідей на мої прості запитання у вас немає, я так і думав. Trast Повідомлень: 455 З нами з: 10.03.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:39 ЛАД написав: centurionus написав: Trast написав: .......

Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.

Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?

Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль. .......Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу.Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте?Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашув цьому питанні ніяк не зможу на жаль.

Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?

"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть. Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом?"ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.

Добавлю.

"Нісунітниця" пишется "нісенітниця". Добавлю."Ніснітниця" пишется "ніснітниця".

Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі. Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі. Trast Повідомлень: 455 З нами з: 10.03.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://www.wsj.com/articles/the-lancet ... lewebshare



Last month the respected scientific journal Lancet published a study with little apparent vetting that suggested the anti-malaria drug hydroxychloroquine (HCL) that Mr. Trump has hyped as a coronavirus treatment is dangerous. It now looks like the study may be based on questionable data from a dubious source.



Еще по "научному" о короне. Кругом ложь и манипуляции. Last month the respected scientific journal Lancet published a study with little apparent vetting that suggested the anti-malaria drug hydroxychloroquine (HCL) that Mr. Trump has hyped as a coronavirus treatment is dangerous. It now looks like the study may be based on questionable data from a dubious source.Еще по "научному" о короне. Кругом ложь и манипуляции. medeivalb

Повідомлень: 37 З нами з: 24.01.14 Подякував: 546 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1413141414151416 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: medeivalb zzzzzz і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 701 , 702 , 703

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7023 1578224

ЛОБ П'ят 19 чер, 2020 09:17