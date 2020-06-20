Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. Таким образом, суточный прирост заболевших продолжил снижаться и вплотную приблизился к показателю за 1 мая (7933). Именно в конце апреля - начале мая в России произошел резкий скачок суточного прироста новых случаев COVID-19: 29 апреля было 5,8 тыс., 30 апреля - уже 7,0 тыс., 1 мая - 7,9 тыс., 2 мая - 9,6 тыс.
Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавируса, 7 841 умерший и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816. Россия занимает третье место после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, выявлено 1136 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2003 выздоровевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил уменьшаться, снизившись до 0,77 (накануне - 0,80; 17 июня - 0,91). В России этот показатель составляет 0,92 (накануне он был 0,91).
Trast написав:....... Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу. Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте? Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.
Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом? "ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.
Добавлю. "Нісунітниця" пишется "нісенітниця".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:В России от коронавируса скончались уже 489 врачей.
Фріз , вибачаюсь, ви лікар? Ви лікар сан-епідеміолог? Ви вірусолог? Завжди поважав вас на валютній гілці, але з цієї теми вам краще вийти. Бо ви зовсім нічого в ній не розумієте.
Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу. Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте? Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.
Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"? Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Trast написав:ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.
))) Не будите лихо, пока тихо. А то ваш персональный биограф Чай подтянется. Я сам провел не один час времени следя за перипетиями вашей интересной жизни. Поскольку я отношусь к вам с интересом и уважением, то давайте эту тему не развивать, как говорится проехали.
Якщо я кожен день на багатьох гілках форуму писав би протягом року, що ви Кофе або ще хтось, до того ж мої б твердження, що ви Кофе б залишали, а вашу відповідь мені, щр ви не Кофе б зтирали, то впевнений вже через рік, всі б вважали, що ви Кофе, який навчився писати на форумі. Так що не треба казати про мене те, ким я ніколи не був.
Trast написав:ви привели яких місцевих психічнохворих людей, судячи по їх коментам.
Ответы на ваши вопросы - как определялась-определяется причина смерти -здесь на ветке уже столько много раз обсуждались с самых разных сторон и даже с выдержками из нормативных актов, что нет никакого смысла по десятому кругу начинать опять.
Тобто простих відповідей на мої прості запитання у вас немає, я так і думав.
Trast написав:....... Щоб вам пояснити все, треба хоча б 2 роки моїх знань, але якщо по простому, то нема тестів-нема і короновірусу. Причина смерті буде та ж сама, яку писали і до тестів, розумієте? Якщо не розумієте, то витрачати 2 роки на вашу освідченність в цьому питанні ніяк не зможу на жаль.
Пафосно звучить... Невже Ви два роки працювали патологоанатомом? "ОвіДчеННість" - йшлося про осві_чеНість, мабуть.
Добавлю. "Нісунітниця" пишется "нісенітниця".
Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі.
Last month the respected scientific journal Lancet published a study with little apparent vetting that suggested the anti-malaria drug hydroxychloroquine (HCL) that Mr. Trump has hyped as a coronavirus treatment is dangerous. It now looks like the study may be based on questionable data from a dubious source.
Еще по "научному" о короне. Кругом ложь и манипуляции.
Uppi написав: Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"? Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв".
Я казав про те, що якщо людину, яку померла від пневмонії з підозрою на Ковід не тестувати на Ковід, то причина смерті буде пневмонія, точніше її умкладнення. Якщо таку померлу людину протестувати на 5 вірусів і хламідіоз наприклад, тобто ті їнфекції, які саме є збудниками пневмонії але не робити при цьому тестів на Ковід, тоді причина смерті буде хламідіозна пневмонія,якщо тест на хламідіоз буде позитивним, а ніяк не Ковід. Так от я про те, що ні один лікар, навіть після вскриття тіла, не зможе вам відповісти точно, хто ж саме був збудником пневмонії, яка привела до смерті хворого, якщо, наприклад зробити всі тести на всіх можливих збудників пневмонії і виявити 2, а то і більше збудників. В такому разі діагноз смерті буде Пневмонія утворена змішаною інфекцією.
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?