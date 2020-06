Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:53

Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме

Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець

100%.

Я вам більше скажу, тести на їнших збудників пневмоній

у нас не роблять тому

, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.

За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.

Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.

есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения



