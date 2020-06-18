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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:55
..... вытереть
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 19 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:00
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
Trast написав: ЛАД написав: Uppi написав:
Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?
Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв".
Я казав про те, що якщо людину, яку померла від пневмонії з підозрою на Ковід не тестувати на Ковід, то причина смерті буде пневмонія, точніше її умкладнення.
Якщо таку померлу людину протестувати на 5 вірусів і хламідіоз наприклад, тобто ті їнфекції, які саме є збудниками пневмонії але не робити при цьому тестів на Ковід, тоді причина смерті буде хламідіозна пневмонія,якщо тест на хламідіоз буде позитивним, а ніяк не Ковід.
Так от я про те, що ні один лікар, навіть після вскриття тіла, не зможе вам відповісти точно, хто ж саме був збудником пневмонії, яка привела до смерті хворого, якщо, наприклад зробити всі тести на всіх можливих збудників пневмонії і виявити 2, а то і більше збудників.
В такому разі діагноз смерті буде Пневмонія утворена змішаною інфекцією.
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
freeze написав: varlo написав:
Нових - 921
Очередной рекорд и набирание скорости распространения.
Возможно сегодня впервые войдём в ТОП-20 стран по количеству вновь заболевших за сутки.
ну так замечательно мы хоть в какой-то топ войдем
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:09
Faceless написав: 19yuriy91 написав:
у Житомирі. Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру. Напередодні Віктор Ляшко вже вдруге приїхав звільняти санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова. Привіз накази про його звільнення та призначення іншого фахівця, але двері канцелярії перед Ляшком зачинили.
може без маски був
і без штанів
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:32
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
yama написав:
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець
100%.
Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.
Так от тести на їнших збудників пневмоній
у нас не роблять тому
, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.
За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.
Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.
От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.
Востаннє редагувалось Trast
в П'ят 19 чер, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:53
Trast написав:
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
yama написав:
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець
100%.
Я вам більше скажу, тести на їнших збудників пневмоній
у нас не роблять тому
, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.
За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.
Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.
От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.
есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения
другими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:59
adeges написав:
есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения
другими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид
Якщо володієте вправно пошуком в гугл, найдіть статистику смертей від пневмоній по Україні за минулі роки і порівняйте з летальністю від Ковіда в цьому році.
Ви будете дуже здивовані, я вам це обіцяю.
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Trast
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