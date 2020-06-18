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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1415141614171418> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:55 ..... вытереть Востаннє редагувалось yama в П'ят 19 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів. yama Повідомлень: 2375 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4381 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:00 Trast написав: ЛАД написав: Uppi написав:

Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь . Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .

"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?

Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв". "Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв".

Я казав про те, що якщо людину, яку померла від пневмонії з підозрою на Ковід не тестувати на Ковід, то причина смерті буде пневмонія, точніше її умкладнення.

Якщо таку померлу людину протестувати на 5 вірусів і хламідіоз наприклад, тобто ті їнфекції, які саме є збудниками пневмонії але не робити при цьому тестів на Ковід, тоді причина смерті буде хламідіозна пневмонія,якщо тест на хламідіоз буде позитивним, а ніяк не Ковід.

Так от я про те, що ні один лікар, навіть після вскриття тіла, не зможе вам відповісти точно, хто ж саме був збудником пневмонії, яка привела до смерті хворого, якщо, наприклад зробити всі тести на всіх можливих збудників пневмонії і виявити 2, а то і більше збудників.

В такому разі діагноз смерті буде Пневмонія утворена змішаною інфекцією.



Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? Я казав про те, що якщо людину, яку померла від пневмонії з підозрою на Ковід не тестувати на Ковід, то причина смерті буде пневмонія, точніше її умкладнення.Якщо таку померлу людину протестувати на 5 вірусів і хламідіоз наприклад, тобто ті їнфекції, які саме є збудниками пневмонії але не робити при цьому тестів на Ковід, тоді причина смерті буде хламідіозна пневмонія,якщо тест на хламідіоз буде позитивним, а ніяк не Ковід.Так от я про те, що ні один лікар, навіть після вскриття тіла, не зможе вам відповісти точно, хто ж саме був збудником пневмонії, яка привела до смерті хворого, якщо, наприклад зробити всі тести на всіх можливих збудників пневмонії і виявити 2, а то і більше збудників.В такому разі діагноз смерті буде Пневмонія утворена змішаною інфекцією.Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме Прошу поддержать автора

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freeze написав: varlo написав: Нових - 921 Нових - 921



Очередной рекорд и набирание скорости распространения.

Возможно сегодня впервые войдём в ТОП-20 стран по количеству вновь заболевших за сутки. Очередной рекорд и набирание скорости распространения.Возможно сегодня впервые войдём в ТОП-20 стран по количеству вновь заболевших за сутки.

ну так замечательно мы хоть в какой-то топ войдем Прошу поддержать автора====================ну так замечательно мы хоть в какой-то топ войдем yama Повідомлень: 2375 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4381 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:09 Faceless написав: 19yuriy91 написав: у Житомирі. Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру. Напередодні Віктор Ляшко вже вдруге приїхав звільняти санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова. Привіз накази про його звільнення та призначення іншого фахівця, але двері канцелярії перед Ляшком зачинили. у Житомирі. Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру. Напередодні Віктор Ляшко вже вдруге приїхав звільняти санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова. Привіз накази про його звільнення та призначення іншого фахівця, але двері канцелярії перед Ляшком зачинили.

може без маски був може без маски був і без штанів і без штанів Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21480 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1204 раз. Подякували: 2196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:32 yama написав:

Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме Прошу поддержать автора

====================



Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець

100%.

Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.

Так от тести на їнших збудників пневмоній

у нас не роблять тому

, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.

За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.

Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.

От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати. Прошу поддержать автора====================Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець100%.Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.Так от тести на їнших збудників пневмонійу нас не роблять тому, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати. Востаннє редагувалось Trast в П'ят 19 чер, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз. Trast Повідомлень: 460 З нами з: 10.03.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:53 Trast написав: yama написав:

Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме Прошу поддержать автора

====================



Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець

100%.

Я вам більше скажу, тести на їнших збудників пневмоній

у нас не роблять тому

, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.

За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.

Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.

От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати. Прошу поддержать автора====================Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець100%.Я вам більше скажу, тести на їнших збудників пневмонійу нас не роблять тому, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.



есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения



другими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположениядругими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3140 З нами з: 14.03.06 Подякував: 191 раз. Подякували: 402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:59 adeges написав: есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения



другими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположениядругими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид



Якщо володієте вправно пошуком в гугл, найдіть статистику смертей від пневмоній по Україні за минулі роки і порівняйте з летальністю від Ковіда в цьому році.

Ви будете дуже здивовані, я вам це обіцяю. Якщо володієте вправно пошуком в гугл, найдіть статистику смертей від пневмоній по Україні за минулі роки і порівняйте з летальністю від Ковіда в цьому році.Ви будете дуже здивовані, я вам це обіцяю. Trast Повідомлень: 460 З нами з: 10.03.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:21 Trast написав: yama написав:

Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії? если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме Прошу поддержать автора

====================



Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець

100%.

Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.

Так от тести на їнших збудників пневмоній

у нас не роблять тому

, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.

За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.

Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.

От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати. Прошу поддержать автора====================Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець100%.Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.Так от тести на їнших збудників пневмонійу нас не роблять тому, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.

За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы. За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы. Renee Повідомлень: 165 З нами з: 22.10.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44 Renee написав: За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы. За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого,. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.



Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.

Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ? Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ? tumos Повідомлень: 1131 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:25 tumos написав: Renee написав: За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы. За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого,. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.



Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.

Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ? Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ?

Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести.

Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще.

Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно.

Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання.

Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто.

Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я.

Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити.

З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово.

Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки.

Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу.

Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу. Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести.Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще.Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно.Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання.Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто.Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я.Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити.З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово.Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки.Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу.Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу. Trast Повідомлень: 460 З нами з: 10.03.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:08 freeze написав: unicdima написав: «Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.



«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. «Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.



Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют.

Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует. Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют.Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует.

Потому что заходят в палаты больных в половине случаев без защиты и маски. Думаю, просто лень одевать. Потом заражают вторую половину медперсонала при общении между собой. Это при том, что там пенсионного персонала 80+ хватает. Это всё видел лично. Так что, медики менее обеспокоены коронавирусом, чем вы. Потому что заходят в палаты больных в половине случаев без защиты и маски. Думаю, просто лень одевать. Потом заражают вторую половину медперсонала при общении между собой. Это при том, что там пенсионного персонала 80+ хватает. Это всё видел лично. Так что, медики менее обеспокоены коронавирусом, чем вы. safonovstanislav Повідомлень: 2805 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1415141614171418> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7023 1578343

ЛОБ П'ят 19 чер, 2020 09:17