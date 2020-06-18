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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:55
..... вытереть
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 19 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:00
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
Trast написав: ЛАД написав: Uppi написав:
Просто в точку . Плюс 100 . Лучше не скажешь .
"Просто в точку" - это Вы о "нема тестів-нема і короновірусу"?
Тогда продолжим: "Нема мiкроскопу, нема бактерiй та вiрусiв".
Я казав про те, що якщо людину, яку померла від пневмонії з підозрою на Ковід не тестувати на Ковід, то причина смерті буде пневмонія, точніше її умкладнення.
Якщо таку померлу людину протестувати на 5 вірусів і хламідіоз наприклад, тобто ті їнфекції, які саме є збудниками пневмонії але не робити при цьому тестів на Ковід, тоді причина смерті буде хламідіозна пневмонія,якщо тест на хламідіоз буде позитивним, а ніяк не Ковід.
Так от я про те, що ні один лікар, навіть після вскриття тіла, не зможе вам відповісти точно, хто ж саме був збудником пневмонії, яка привела до смерті хворого, якщо, наприклад зробити всі тести на всіх можливих збудників пневмонії і виявити 2, а то і більше збудників.
В такому разі діагноз смерті буде Пневмонія утворена змішаною інфекцією.
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
freeze написав: varlo написав:
Нових - 921
Очередной рекорд и набирание скорости распространения.
Возможно сегодня впервые войдём в ТОП-20 стран по количеству вновь заболевших за сутки.
ну так замечательно мы хоть в какой-то топ войдем
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:09
Faceless написав: 19yuriy91 написав:
у Житомирі. Головного санлікаря України Віктора Ляшка не пустили до обласного лабораторного центру. Напередодні Віктор Ляшко вже вдруге приїхав звільняти санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова. Привіз накази про його звільнення та призначення іншого фахівця, але двері канцелярії перед Ляшком зачинили.
може без маски був
і без штанів
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:32
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
yama написав:
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець
100%.
Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.
Так от тести на їнших збудників пневмоній
у нас не роблять тому
, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.
За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.
Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.
От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.
Востаннє редагувалось Trast
в П'ят 19 чер, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:53
Trast написав:
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
yama написав:
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець
100%.
Я вам більше скажу, тести на їнших збудників пневмоній
у нас не роблять тому
, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.
За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.
Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.
От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.
есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения
другими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:59
adeges написав:
есть две вещи, которые не требуют образования и специальных профессиональных знаний. они называются логика и здравый смысл. так вот они подсказывают, что когда резко повышается смертность по отношению к типичной для данной территории и данного времени года, то вероятно для этого есть причина. а если параллельно возникает новая инфекция, то разумно сделать предположение, что именно она, а не вдруг воспрявший хламидиоз или герпес или сифилис или хеликобактор является причиной таковой избыточной смертности. и проведение анализа на любую инфекцию или на все инфекции не отменяет логичность это предположения
другими словами, повышение смертности выше исторической нормы является абсолютным мерилом и подтверждением факта наличия проблемы, а сравнение набора возбудителей сегодня и год, два или три назад позволяет предположить, что ответственен за эту разницу и проблему тот возбудитель, который раньше не регистрировался, т.е. в данном случае Ковид
Якщо володієте вправно пошуком в гугл, найдіть статистику смертей від пневмоній по Україні за минулі роки і порівняйте з летальністю від Ковіда в цьому році.
Ви будете дуже здивовані, я вам це обіцяю.
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Trast
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:21
Trast написав:
если это правда то это лучший комментарий \ пост во всей теме
yama написав:
Так от питання в мене саме в тому, а чому тоді не тестують на їнщі збудники пневмонії?
Прошу поддержать автора
====================
Звісно, що це правда, це я знаю, як фахівець
100%.
Я самостійно відповім на питання, яке залишив, бо ніхто ж з письменників не має кваліфікації, щоб те знати.
Так от тести на їнших збудників пневмоній
у нас не роблять тому
, що кожен тест недешево коштує і все це звісно з кишені хворого сплачується, а так як мало хто хоче за ті тести сплачувати, роблять бакзасіяння мокроти і лікують симптоматично.
За кордоном теж саме, бо медичне страхування у багатьох не включає цих обстежень.
Тому у нас в багатьох випадках діагноз смерті- пневмонія, пишеться без збудника цієї хвороби.
От тому я тут з першої сторінки і пишу, що це афера, бо знаючи це, про що я написав раніше, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, як всім цим можна маніпулювати.
За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.
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Renee
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:44
Renee написав:
За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус
. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.
Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.
Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ?
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tumos
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:25
tumos написав: Renee написав:
За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус
. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.
Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.
Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ?
Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести.
Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще.
Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно.
Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання.
Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто.
Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я.
Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити.
З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово.
Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки.
Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу.
Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:08
freeze написав: unicdima написав:
«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 пoмер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.
«Начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Гайда Іван Михайлович, фаховий лікар, мудрий та порядний офіцер», – згадали про нього в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.
Печально, как-то у нас не продумана досконально тема защиты медиков от коронавируса, получают лошадиные дозы вируса, массово болеют.
Те же видео из госпиталей в Китае - это был высший класс защиты. А у нас с одной стороны недостаточная техническая оснащенность, с другой стороны и безалаберность присутствует.
Потому что заходят в палаты больных в половине случаев без защиты и маски. Думаю, просто лень одевать. Потом заражают вторую половину медперсонала при общении между собой. Это при том, что там пенсионного персонала 80+ хватает. Это всё видел лично. Так что, медики менее обеспокоены коронавирусом, чем вы.
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