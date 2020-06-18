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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1415141614171418 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:21 https://m.habr.com/ru/post/507222/ - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность. - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16714 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4164 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26 Trast написав: ЛАД написав: .......

Добавлю.

"Нісунітниця" пишется "нісенітниця". .......Добавлю."Ніснітниця" пишется "ніснітниця".

Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі. Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі.

Одноразовая ошибка может быть опиской. При 2-кратном повторении возникают сомнения.

По сути вопроса, на мой взгляд, adeges правильно ответил. Одноразовая ошибка может быть опиской. При 2-кратном повторении возникают сомнения.По сути вопроса, на мой взгляд,правильно ответил. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16714 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4164 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:40 Trast написав: tumos написав: Renee написав: За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы. За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого,. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.



Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.

Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ? Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ?

Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести.

Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще.

Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно.

Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання.

Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто.

Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я.

Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити.

З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово.

Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки.

Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу.

Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу. Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести.Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще.Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно.Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання.Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто.Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я.Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити.З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово.Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки.Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу.Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу.

Вы правы, но голландцы проверяют умерших на корону. Какими методами не сообщают. Для них эта статистика важна. Нет публичной абсолютной статистики по выздоровевшим, а только , сколько выявлено зараженных (протестированных с позитивом), сколько попало в больницу, и сколько выписалось и сколько умерло.Тех, кто остался болеть дома в этой статистике нет. https://www.rivm.nl/en/novel-coronaviru ... nformation

Наверно ждут групповой иммунитет? Вы правы, но голландцы проверяют умерших на корону. Какими методами не сообщают. Для них эта статистика важна. Нет публичной абсолютной статистики по выздоровевшим, а только , сколько выявлено зараженных (протестированных с позитивом), сколько попало в больницу, и сколько выписалось и сколько умерло.Тех, кто остался болеть дома в этой статистике нет.Наверно ждут групповой иммунитет? Renee Повідомлень: 165 З нами з: 22.10.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1415141614171418 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7023 1578343

ЛОБ П'ят 19 чер, 2020 09:17