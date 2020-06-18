Renee написав:За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.
Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии. Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ?
Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести. Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще. Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно. Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання. Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто. Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я. Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити. З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово. Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки. Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу. Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу.
Вы правы, но голландцы проверяют умерших на корону. Какими методами не сообщают. Для них эта статистика важна. Нет публичной абсолютной статистики по выздоровевшим, а только , сколько выявлено зараженных (протестированных с позитивом), сколько попало в больницу, и сколько выписалось и сколько умерло.Тех, кто остался болеть дома в этой статистике нет. https://www.rivm.nl/en/novel-coronaviru ... nformation Наверно ждут групповой иммунитет?
Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом . Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер. https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa
Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно . А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 19 чер, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Коронавирус уже был на севере Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай заболевания. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные исследования сточных вод национального института здравоохранения, передает УНН.
В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19
Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.