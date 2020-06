Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:53

_Mykola_ написав: Uppi написав: Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .

А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок . Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .

Да, ПРОСТО НОСИТЕ МАСКИ в обшественных местах, и никто штрафовать и наказывать не будет! Да, ПРОСТО НОСИТЕ МАСКИ в обшественных местах, и никто штрафовать и наказывать не будет!



не, это дело принципа: выдумали вирус - раздавайте маски, и может быть я натяну ее по подбородок... не, это дело принципа: выдумали вирус - раздавайте маски, и может быть я натяну ее по подбородок...

