Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:33

Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .