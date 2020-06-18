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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1416141714181419>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:21

https://m.habr.com/ru/post/507222/ - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26

  Trast написав:
  ЛАД написав:.......
Добавлю.
"Нісунітниця" пишется "нісенітниця".

Ну якщо більш нема, що сказати по темі питання, то залишається тільки вишукувати граматичні помилки у людини, яка писала з телефону в 2 години ночі.

Одноразовая ошибка может быть опиской. При 2-кратном повторении возникают сомнения.
По сути вопроса, на мой взгляд, adeges правильно ответил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:40

  Trast написав:
  tumos написав:
  Renee написав:За кородоном не совсем так. Например, в Нидерландах умерших от пневмонии или с подозрением, что от вируса этого, обязательно тестируют на коронавирус. Пэтому там умерших от коронавируса вроде как больше. Но там заболевших со слабыми симптомами не тестируют. Практически только тех, кто попадает в больницы.


Мысль Траста заключается в том, что тестирование только на корону является недостаточным условием для определения причины возникновения пневмонии. Должны быть проведены тесты на всех возбудителей. И если положительным будет исключительно тест на корону - тогда он и есть причина пневмонии.
Но у меня другой вопрос. Умершему провели тест на корону и получили положительный результат. Может ли этот положительный результат быть вызван ситуацией, когда умерший был заражен и переболел короной год назад до смерти ?

Дякую, саме цю дійсність я і прагнув до всіх донести.
Що стосується тестів, то там дуже складна ситуація, жоден тест не несе 100% достовірної їнфо, тому що немає таких тестів-не вигадали ще.
Бо віруси, як і хламідія внутрі клітини і виявити на 100% їх дуже складно.
Більш того, якщо у людини є 2 віруса одночасно, то виявиться той, на яку імунна система зреагувала сильніше, це називається маскування вірусів, тому тестування для достовірності треба проводити тричі через кожні 10 днів, якщо всі 3 проби негативні або позитивні, тоді ймовірність наявності вірусу наближається до 100%, або навпаки, але, що саме цікаве, при наявності, наприклад 2-х вірусів, ніхто не може з впевненостю відповісти, який саме вірус став збудником, а який посилив захворювання.
Так що в цьому питанні, я ж казав, не все так просто.
Щоб про це розмовляти треба бути фахівцем, як я.
Наприклад, хламідію, щоб підтвердити треба і ПЦР тест і аналіз на імуноглобуліни робити.
З вірусом теж саме і як я писав, перепровіряти ще треба неодноразово.
Тому, з цим ніхто не заморачується, бо коштує це не копійки.
Стосовно ж вашого питання, то максімум 3-4 місяці можуть бути позитивними результати тестів після перенесенного захворювання вірусом Ковід чи їншими вірусами грипу.
Тому і імунітет, максімум може бути на цей період часу.

Вы правы, но голландцы проверяют умерших на корону. Какими методами не сообщают. Для них эта статистика важна. Нет публичной абсолютной статистики по выздоровевшим, а только , сколько выявлено зараженных (протестированных с позитивом), сколько попало в больницу, и сколько выписалось и сколько умерло.Тех, кто остался болеть дома в этой статистике нет. https://www.rivm.nl/en/novel-coronaviru ... nformation
Наверно ждут групповой иммунитет? :)
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .
Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.
https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa

Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .
А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 19 чер, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:34

Коронавирус уже был на севере Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай заболевания. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные исследования сточных вод национального института здравоохранения, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1875998-koronavirus-v-italiyi-buv-vzhe-u-grudni-minulogo-roku-doslidzhennya
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:37

Trast
Дякую за зважену вiдповiдь.
Всё очень ясно. В игнор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:51

  Uppi написав:Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .
А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .

Да, ПРОСТО НОСИТЕ МАСКИ в обшественных местах, и никто штрафовать и наказывать не будет!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:53

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .
А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .

Да, ПРОСТО НОСИТЕ МАСКИ в обшественных местах, и никто штрафовать и наказывать не будет!


не, это дело принципа: выдумали вирус - раздавайте маски, и может быть я натяну ее по подбородок...
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:01

  adeges написав:
  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .
А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .

Да, ПРОСТО НОСИТЕ МАСКИ в обшественных местах, и никто штрафовать и наказывать не будет!


не, это дело принципа: выдумали вирус - раздавайте маски, и может быть я натяну ее по подбородок...


звучит, как угроза :oops:

моргала выколю, пасть порву, маску натяну на подбородок.... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19

Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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П'ят 19 чер, 2020 17:57
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