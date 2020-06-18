Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:13

​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19



Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.