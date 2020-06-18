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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1417141814191420> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 39 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 50 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 237 Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:57 Вкладчик1234 написав: freeze написав: ​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19



Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях. ​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.

Ну не морги же Ну не морги же

Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают. Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают. Кучинелли

Повідомлень: 239 З нами з: 30.11.17 Подякував: 66 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:02 Кучинелли написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав: ​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19

Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях. ​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях. Ну не морги же Ну не морги же Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают. Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.

Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий centurionus Starikan 2 Повідомлень: 17360 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2754 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:04 Кучинелли написав: Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают. Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.

Да, поздно они включились в борьбу за лидерство, но я в них верю.

Некоторые даже уже успели придумали секрет их непобедимости - то, что они давно жили в антисанитарии. А сейчас что случилось? Они помыли руки? Хотя, постойте... Да, поздно они включились в борьбу за лидерство, но я в них верю.Некоторые даже уже успели придумали секрет их непобедимости - то, что они давно жили в антисанитарии. А сейчас что случилось? Они помыли руки?Хотя, постойте... Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11675 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05 Starikan написав: Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись

Теперь они играют роль больниц в Индии Теперь они играют роль больниц в Индии Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11675 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:09 ЛАД написав: https://m.habr.com/ru/post/507222/ - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность. - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность.

очевидная заказуха.

Поймите. что даже очень малый эффект от маски даёт полное оправдание к ношению.Простое - вы не дотронетесь до рта и носа, закрытого маской. просто случайно.Далее фильтрация даже не 95. а 10-20% тоже даёт хоть и малый но эффект.ну давайте посчитаем.800 чел. 10% - это 80 чел. не заразится при таком даже малом эффекте.далее летальность 1-2% - это 1-2 погибших.ради этого разве не стоит быть дисциплинорованным гражданином.ну ведь очевидно. что нарушать очень хочется именно тем. кто и достоин чтобы его мордой в асфальт менты валили.Уже писал, что власть не должна дать слабинку, нужно беспощадно подавлять нарушения.Беда в нашей стране в том, что нарушения не наказываются.Поэтому нарушители непуганные идиоты.суды за убийства идут годами. когда всё предельно ясно.Кражи в особо крупных, банковские преступления - всё безнаказанно.А чернь вообще с оружием ходит. гадит везде, нарушает что только можно.и управы нету.Не, конечно если 5 метровым забором власть отгородилась. то ей пофиг.Но так мы ничего и не изменим. очевидная заказуха.Поймите. что даже очень малый эффект от маски даёт полное оправдание к ношению.Простое - вы не дотронетесь до рта и носа, закрытого маской. просто случайно.Далее фильтрация даже не 95. а 10-20% тоже даёт хоть и малый но эффект.ну давайте посчитаем.800 чел. 10% - это 80 чел. не заразится при таком даже малом эффекте.далее летальность 1-2% - это 1-2 погибших.ради этого разве не стоит быть дисциплинорованным гражданином.ну ведь очевидно. что нарушать очень хочется именно тем. кто и достоин чтобы его мордой в асфальт менты валили.Уже писал, что власть не должна дать слабинку, нужно беспощадно подавлять нарушения.Беда в нашей стране в том, что нарушения не наказываются.Поэтому нарушители непуганные идиоты.суды за убийства идут годами. когда всё предельно ясно.Кражи в особо крупных, банковские преступления - всё безнаказанно.А чернь вообще с оружием ходит. гадит везде, нарушает что только можно.и управы нету.Не, конечно если 5 метровым забором власть отгородилась. то ей пофиг.Но так мы ничего и не изменим. Кучинелли

Повідомлень: 239 З нами з: 30.11.17 Подякував: 66 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:13 Кучинелли написав: Но так мы ничего и не изменим. Но так мы ничего и не изменим.

Мы все умрём.

Не напрягайтесь, просто подождите пока естественный отбор сделает своё дело, и будете жить в новом дивном мире, без нарушителей, "отрицателей" и т.д. Мы все умрём.Не напрягайтесь, просто подождите пока естественный отбор сделает своё дело, и будете жить в новом дивном мире, без нарушителей, "отрицателей" и т.д. Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11675 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6894 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:19 Uppi написав: Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .

Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.

https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa



Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .

А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок . Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .



ага . рост заболеваний после карантина и плато заболеваний !.

что там слышно про программу восстановления Экономики ? ага . рост заболеваний после карантина и плато заболеваний !.что там слышно про программу восстановления Экономики ? moldashavanin

Повідомлень: 641 З нами з: 22.07.11 Подякував: 230 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:33 Uppi написав: Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .

Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.

https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa



Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .

А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок . Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .



Меня просто умиляет как они работают с фондом борьбы с короновирусом. Выделили порядка 65 млрд, а вчера изменениями в бюджет разрешили использовать деньги "на дороги"

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... yala-zakon

А потратили по словам очільника рухункової палати порядка 4 млрд https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=895

https://public.tableau.com/profile/ua.g ... E/COVID_19

(хотя в других источниках СМИ пишут, что из фонда потратили 36 млрд. станом на 15 июня - ну ошиблись наверное)

Выделить на дороги изменениями в бюджет хотят то-ли 25, то-ли 30 млрд - до конца тоже так и не понятно.



Ох, уж эти распиляторы....

И это при том, что реально были проблемы с защитными масками, халатами для медработников (типа денег не было), были многочисленные жалобы медиков что до них не доходят надбавки... Конечно - 4 млрд выделили на ковид19 за 3 месяца, а это на всю страну копейки, остальное ж хочется себе в карман стырить. Вот и придумали, а давайте через дороги попилим.

Где, млять, работа новосозданных НАЗК, НАБУ, САП и честных прокуратур, на которые тоже выделяются сумасшедшие деньги? Чего нет дел по "резервным маскам", "резервному зерну", съеденному мышами и т.д. и т.п.? Меня просто умиляет как они работают с фондом борьбы с короновирусом. Выделили порядка 65 млрд, а вчера изменениями в бюджет разрешили использовать деньги "на дороги"А потратили по словам очільника рухункової палати порядка 4 млрд(хотя в других источниках СМИ пишут, что из фонда потратили 36 млрд. станом на 15 июня - ну ошиблись наверное)Выделить на дороги изменениями в бюджет хотят то-ли 25, то-ли 30 млрд - до конца тоже так и не понятно.Ох, уж эти распиляторы....И это при том, что реально были проблемы с защитными масками, халатами для медработников (типа денег не было), были многочисленные жалобы медиков что до них не доходят надбавки... Конечно - 4 млрд выделили на ковид19 за 3 месяца, а это на всю страну копейки, остальное ж хочется себе в карман стырить. Вот и придумали, а давайте через дороги попилим.Где, млять, работа новосозданных НАЗК, НАБУ, САП и честных прокуратур, на которые тоже выделяются сумасшедшие деньги? Чего нет дел по "резервным маскам", "резервному зерну", съеденному мышами и т.д. и т.п.? Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 чер, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2239 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1001 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37 Кучинелли написав: adeges написав: выдумали вирус выдумали вирус



.Нет, нищеброды боятся опять потерять заработок.Это проблема, не спорю.но она не даёт им права заразить невинных людей.если б подыхали лишь нарушители. то всё было бы справедливо и без вопросов.Но увы. .Нет, нищеброды боятся опять потерять заработок.Это проблема, не спорю.но она не даёт им права заразить невинных людей.если б подыхали лишь нарушители. то всё было бы справедливо и без вопросов.Но увы.



самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.



это единственное ограничения прав и свобод.



но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.



в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.



кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный



а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.это единственное ограничения прав и свобод.но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерныйа без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3146 З нами з: 14.03.06 Подякував: 192 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:01 adeges написав: самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.



это единственное ограничения прав и свобод.



но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.



в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.



кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный



а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.это единственное ограничения прав и свобод.но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерныйа без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею



Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?

это вы умны задним числом ? Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?это вы умны задним числом ? moldashavanin

Повідомлень: 641 З нами з: 22.07.11 Подякував: 230 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1417141814191420> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 19 чер, 2020 17:57