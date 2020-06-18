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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1417141814191420>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:57

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19

Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.

Ну не морги же :)

Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:02

  Кучинелли написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:​​В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19
Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.
Ну не морги же :)
Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.

Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись :?: :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:04

  Кучинелли написав:Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.

Да, поздно они включились в борьбу за лидерство, но я в них верю.
Некоторые даже уже успели придумали секрет их непобедимости - то, что они давно жили в антисанитарии. А сейчас что случилось? Они помыли руки? :) Хотя, постойте...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05

  Starikan написав:Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись

Теперь они играют роль больниц в Индии :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:09

  ЛАД написав:https://m.habr.com/ru/post/507222/ - обсуждается навязшая в зубах проблема масок и доказывается их бесполезность.

очевидная заказуха.
Поймите. что даже очень малый эффект от маски даёт полное оправдание к ношению.Простое - вы не дотронетесь до рта и носа, закрытого маской. просто случайно.Далее фильтрация даже не 95. а 10-20% тоже даёт хоть и малый но эффект.ну давайте посчитаем.800 чел. 10% - это 80 чел. не заразится при таком даже малом эффекте.далее летальность 1-2% - это 1-2 погибших.ради этого разве не стоит быть дисциплинорованным гражданином.ну ведь очевидно. что нарушать очень хочется именно тем. кто и достоин чтобы его мордой в асфальт менты валили.Уже писал, что власть не должна дать слабинку, нужно беспощадно подавлять нарушения.Беда в нашей стране в том, что нарушения не наказываются.Поэтому нарушители непуганные идиоты.суды за убийства идут годами. когда всё предельно ясно.Кражи в особо крупных, банковские преступления - всё безнаказанно.А чернь вообще с оружием ходит. гадит везде, нарушает что только можно.и управы нету.Не, конечно если 5 метровым забором власть отгородилась. то ей пофиг.Но так мы ничего и не изменим.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:13

  Кучинелли написав:Но так мы ничего и не изменим.

Мы все умрём.
Не напрягайтесь, просто подождите пока естественный отбор сделает своё дело, и будете жить в новом дивном мире, без нарушителей, "отрицателей" и т.д. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:19

  Uppi написав:Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .
Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.
https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa

Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .
А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .


ага . рост заболеваний после карантина и плато заболеваний !.
что там слышно про программу восстановления Экономики ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:33

  Uppi написав:Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом .
Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.
https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa

Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно .
А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .


Меня просто умиляет как они работают с фондом борьбы с короновирусом. Выделили порядка 65 млрд, а вчера изменениями в бюджет разрешили использовать деньги "на дороги"
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... yala-zakon
А потратили по словам очільника рухункової палати порядка 4 млрд https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=895
https://public.tableau.com/profile/ua.g ... E/COVID_19
(хотя в других источниках СМИ пишут, что из фонда потратили 36 млрд. станом на 15 июня - ну ошиблись наверное)
Выделить на дороги изменениями в бюджет хотят то-ли 25, то-ли 30 млрд - до конца тоже так и не понятно.

Ох, уж эти распиляторы....
И это при том, что реально были проблемы с защитными масками, халатами для медработников (типа денег не было), были многочисленные жалобы медиков что до них не доходят надбавки... Конечно - 4 млрд выделили на ковид19 за 3 месяца, а это на всю страну копейки, остальное ж хочется себе в карман стырить. Вот и придумали, а давайте через дороги попилим.
Где, млять, работа новосозданных НАЗК, НАБУ, САП и честных прокуратур, на которые тоже выделяются сумасшедшие деньги? Чего нет дел по "резервным маскам", "резервному зерну", съеденному мышами и т.д. и т.п.?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 чер, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37

  Кучинелли написав:
  adeges написав:выдумали вирус


.Нет, нищеброды боятся опять потерять заработок.Это проблема, не спорю.но она не даёт им права заразить невинных людей.если б подыхали лишь нарушители. то всё было бы справедливо и без вопросов.Но увы.


самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.

это единственное ограничения прав и свобод.

но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.

в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.

кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный

а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:01

  adeges написав:самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.

это единственное ограничения прав и свобод.

но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.

в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.

кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный

а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею


Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?
это вы умны задним числом ?
moldashavanin
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