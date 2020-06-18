freeze написав:В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19
Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.
Ну не морги же
Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.
freeze написав:В Індії 500 вагонів переобладнають у палати для хворих на COVID-19 Центральна залізниця Індії надасть столиці країни — Нью-Делі — 500 вагонів, щоб створити додатково 8 тисяч місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Таке рішення ухвалили через нестачу ліжок у лікарнях.
Ну не морги же
Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.
Нью-йоркцев уже пугали мобильными рефрижераторами для трупов. Интересно, куда они делись
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий centurionus
Кучинелли написав:Это они типа спектакль разыгрывают для таких как ты.Думаю, что ничё у них не получится и ты не поверишь, что там больные.Просто индийцы тоже непрочь попилить денежную помощь, а в вагонах никого не будет, муляжей трошки набросают.
Да, поздно они включились в борьбу за лидерство, но я в них верю. Некоторые даже уже успели придумали секрет их непобедимости - то, что они давно жили в антисанитарии. А сейчас что случилось? Они помыли руки? Хотя, постойте...
очевидная заказуха. Поймите. что даже очень малый эффект от маски даёт полное оправдание к ношению.Простое - вы не дотронетесь до рта и носа, закрытого маской. просто случайно.Далее фильтрация даже не 95. а 10-20% тоже даёт хоть и малый но эффект.ну давайте посчитаем.800 чел. 10% - это 80 чел. не заразится при таком даже малом эффекте.далее летальность 1-2% - это 1-2 погибших.ради этого разве не стоит быть дисциплинорованным гражданином.ну ведь очевидно. что нарушать очень хочется именно тем. кто и достоин чтобы его мордой в асфальт менты валили.Уже писал, что власть не должна дать слабинку, нужно беспощадно подавлять нарушения.Беда в нашей стране в том, что нарушения не наказываются.Поэтому нарушители непуганные идиоты.суды за убийства идут годами. когда всё предельно ясно.Кражи в особо крупных, банковские преступления - всё безнаказанно.А чернь вообще с оружием ходит. гадит везде, нарушает что только можно.и управы нету.Не, конечно если 5 метровым забором власть отгородилась. то ей пофиг.Но так мы ничего и не изменим.
Uppi написав:Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом . Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер. https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa
Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно . А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .
ага . рост заболеваний после карантина и плато заболеваний !. что там слышно про программу восстановления Экономики ?
Uppi написав:Шмыгаль уже узрел вторую волну . Как они надоели . Такое впечатление , что все остальные болезни исчезли и мы только боремся с хе-русом . Цитата "Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер. https://korrespondent.net/ukraine/42428 ... ronavyrusa
Да просто раздавайте маски в общественных местах . И все этого будет достаточно . А им нужно штрафовать и наказывать и бюджет пилить под шумок .
Ох, уж эти распиляторы.... И это при том, что реально были проблемы с защитными масками, халатами для медработников (типа денег не было), были многочисленные жалобы медиков что до них не доходят надбавки... Конечно - 4 млрд выделили на ковид19 за 3 месяца, а это на всю страну копейки, остальное ж хочется себе в карман стырить. Вот и придумали, а давайте через дороги попилим. Где, млять, работа новосозданных НАЗК, НАБУ, САП и честных прокуратур, на которые тоже выделяются сумасшедшие деньги? Чего нет дел по "резервным маскам", "резервному зерну", съеденному мышами и т.д. и т.п.?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 19 чер, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
.Нет, нищеброды боятся опять потерять заработок.Это проблема, не спорю.но она не даёт им права заразить невинных людей.если б подыхали лишь нарушители. то всё было бы справедливо и без вопросов.Но увы.
самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.
это единственное ограничения прав и свобод.
но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.
в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.
кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный
а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.
это единственное ограничения прав и свобод.
но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.
в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.
кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный
а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею
Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ? это вы умны задним числом ?