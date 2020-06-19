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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:20
В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней.
Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:20
moldashavanin написав: adeges написав:
самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.
это единственное ограничения прав и свобод.
но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.
в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.
кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный
а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею
Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?
это вы умны задним числом ?
я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.
сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:23
freeze написав:
В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней.
Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.
Молдаване дивыпендривались
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:32
ЛАД написав:Trast
Дякую за зважену вiдповiдь.
Всё очень ясно. В игнор.
Ну зачем же так.Фриз гораздо спокойнее воспринимает оригинальных форумчан.Все мы в какой то степени шизики, ну он в большей.Я её уважаю хотя бы за то, что националшовиниста пейсателя плюсикозависимого ореста ставит на место.К сожалению серая форумная масса на ура воспринимает простынки ореста, адамасмита и подобных работников пера, очень мало понимающих в валютном рынке.Человек прочёл чтиво. получил дозу т с и доволен.А дальше всем и так понятно, что никто не знает как будет.Поэтому в их прогнозах упор делается на преподнесение, а не на точность и обоснование.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:51
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:06
adeges написав:
я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.
сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
тут как на заказ американцы поставили эксперимент: в ряде штатов проходят очень-очень массовые акции без каких-либо масок или дистанцирований.
Ещё неделя, максимум две - и мы совершенно точно будем знать, произошёл ли в этих штатах всплеск заболеваемости.
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