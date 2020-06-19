RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1417141814191420

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 237
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
50
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней.
Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17296
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4256 раз.
Подякували: 6842 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:20

  moldashavanin написав:
  adeges написав:самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.

это единственное ограничения прав и свобод.

но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.

в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.

кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный

а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею


Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?
это вы умны задним числом ?


я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.

сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 14.03.06
Подякував: 192 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею


Я в недавнем посте сначала на вас вызверился, потом редактировал.Потому. что сразу не понял с какой стороны баррикад вы находитесь.Из за подобного стиля написания. :D
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 30.11.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:23

  freeze написав:В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней.
Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.


Молдаване дивыпендривались :(
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 30.11.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:32

  ЛАД написав:Trast
Дякую за зважену вiдповiдь.
Всё очень ясно. В игнор.


Ну зачем же так.Фриз гораздо спокойнее воспринимает оригинальных форумчан.Все мы в какой то степени шизики, ну он в большей.Я её уважаю хотя бы за то, что националшовиниста пейсателя плюсикозависимого ореста ставит на место.К сожалению серая форумная масса на ура воспринимает простынки ореста, адамасмита и подобных работников пера, очень мало понимающих в валютном рынке.Человек прочёл чтиво. получил дозу т с и доволен.А дальше всем и так понятно, что никто не знает как будет.Поэтому в их прогнозах упор делается на преподнесение, а не на точность и обоснование.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 30.11.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:51

ВОЗ пугает ухудшением эпидемиологической ситуации:

https://www.who.int/emergencies/disease ... virus-2019
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6227
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1053 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.

сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000

тут как на заказ американцы поставили эксперимент: в ряде штатов проходят очень-очень массовые акции без каких-либо масок или дистанцирований.
Ещё неделя, максимум две - и мы совершенно точно будем знать, произошёл ли в этих штатах всплеск заболеваемости.
juristkostya
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1417141814191420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: goldfinger і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7025 1578507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 21:14
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86925)
19.06.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.