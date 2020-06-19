Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:20

В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней.

Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.