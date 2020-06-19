В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней. Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
adeges написав:самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.
это единственное ограничения прав и свобод.
но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.
в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.
кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный
а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею
Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ? это вы умны задним числом ?
я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.
сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней. Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.
ЛАД написав:Trast Дякую за зважену вiдповiдь. Всё очень ясно. В игнор.
Ну зачем же так.Фриз гораздо спокойнее воспринимает оригинальных форумчан.Все мы в какой то степени шизики, ну он в большей.Я её уважаю хотя бы за то, что националшовиниста пейсателя плюсикозависимого ореста ставит на место.К сожалению серая форумная масса на ура воспринимает простынки ореста, адамасмита и подобных работников пера, очень мало понимающих в валютном рынке.Человек прочёл чтиво. получил дозу т с и доволен.А дальше всем и так понятно, что никто не знает как будет.Поэтому в их прогнозах упор делается на преподнесение, а не на точность и обоснование.
adeges написав:я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.
сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
тут как на заказ американцы поставили эксперимент: в ряде штатов проходят очень-очень массовые акции без каких-либо масок или дистанцирований. Ещё неделя, максимум две - и мы совершенно точно будем знать, произошёл ли в этих штатах всплеск заболеваемости.
adeges написав:я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.
сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
тут как на заказ американцы поставили эксперимент: в ряде штатов проходят очень-очень массовые акции без каких-либо масок или дистанцирований. Ещё неделя, максимум две - и мы совершенно точно будем знать, произошёл ли в этих штатах всплеск заболеваемости.
Из доступных по статистике штатов всплеск заболеваемости уже идет во Флориде, Техасе, Калифорнии, то есть в поясе нацменьшинств имени невинно убиенного Флойда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:В МОЗ считают, что пиковым числом заболевших в день на данный момент будет 1.500 человек в сутки. Но важно не просто число заболевших, а процент больных со средней и сложной формой коронавируса. Если 30% от числа заразившихся в сутки будет со средней и сложной формой, то это спровоцирует максимальную загрузку больничных коек в стране уже в течение нескольких дней. Если динамика будет ухудшаться, то с понедельника в МОЗ начнут подготовку больниц, которые определены как запасные.
Львівські лікарні вже поділилися між собою по важкості, хто бере важких, хто легких. Тим не менше ситуація погіршуєтсья і це сумно. До хворих лікарів з лікарень приєдналися бл 30 медиків з поліклініки найбільшого спального району Львова.
Це все на фоні масової байдужості, захланності власників злачних місць, фітнес центрів які самовідкрилися і прочая. В транспорті візуально можна побачити кілька осіб без масок взагалі. Певну кількість під носом чи на бороді. На вулиці, де менша загроза порівняно з закритими приміщеннями - масово по двоє троє інтенсивно спілкуються майже ніс в ніс , часто посеред тротуарів. Молодь школярі більшими компаніями.
adeges написав:я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.
сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000
тут как на заказ американцы поставили эксперимент: в ряде штатов проходят очень-очень массовые акции без каких-либо масок или дистанцирований. Ещё неделя, максимум две - и мы совершенно точно будем знать, произошёл ли в этих штатах всплеск заболеваемости.
Из доступных по статистике штатов всплеск заболеваемости уже идет во Флориде, Техасе, Калифорнии, то есть в поясе нацменьшинств имени невинно убиенного Флойда.
Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах. В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.