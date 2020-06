Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:20

moldashavanin написав: adeges написав: самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.



это единственное ограничения прав и свобод.



но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.



в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.



кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерный



а без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею самое смешное, что все, что нужно - не пихаться, где есть возможность не пихаться и носить обычную хирургическую маску в закрытом помещении. и это будет иметь огромный эффект снижения заражаемости. и это не 20%, это 60-70%, потому что основная масса вируса вылетает капельно при разговоре, кашле, чихании и частом и глубоком дыхании.это единственное ограничения прав и свобод.но это оскорбляет достоинство, как например ограничения на посс-ть под деревом при дороге - ведь мне хочется, кому я мешаю? или на красный перейти дорогу, или не заплатить за коммуналку.в общем лейтмотив простой - мне за это ничего не будет, и пока так, ложил я на вас с прибором.кстати, заметил, на дорогах все стали ехать как паиньки, аж оторопь берет. притом даже там, где камер пока не заявили. 60-70 км как часы. по трассе меньше 100 едут. потому что страх давит на подсознание, хотя в целом штраф то мизерныйа без маски - да ложил я на всех с прибором, я не тварь дрожащая, право имею



Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?

это вы умны задним числом ? Ага .достаточно носить маску а смысл карантина с запретом парков и рынков ?это вы умны задним числом ?



я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.



сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000 я говорю о сейчас. у нас никто нормально карантин не соблюдал, иначе бы за 2 месяца с 500 случаев мы бы ушли на 50.сейчас без масок и дистанции мы за неделю уйдем на 2000, а через 2 - на 5000

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California