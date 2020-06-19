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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:38
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:44
freeze написав:
juristkostya написав:Речь не о меньшинствах, а о неорганизованных толпах.
В первую очередь, нас должен интересовать Сиетл, штат Вашингтон.
Роль толп на свежем воздухе достаточно переоценена, доказано и нашими Пасхой и Первомаем.
Основное продвижение - это закрытые помещения, особенно квартиры, больницы, офисы, и транспорт в любых видах.
Всё же ни на пасху, ни на Первомай больших толп у нас в основном не было. В отличие от американских протестов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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